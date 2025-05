Európska komisia pochybila pri odmietnutí zverejniť správy v kauze Pfizergate

Novinárka Matina Stevisová pracujúca pre denník The New York Times (NYT) požiadala Európsku komisiu na základe nariadenia o prístupe k dokumentom o sprístupnení všetkých textových správ, ktoré si medzi sebou vymenili von der Leyenová a Bourla v období od 1. januára 2021 do 11. mája 2022. „Komisia túto žiadosť odmietla s odôvodneným, že dokumenty, ktorých sa týka, nemá k dispozícii,“ opísal dnes súd EÚ s tým, že novinárka a NYT následne podali žalobu na Všeobecný súdny dvor EÚ, aby rozhodnutie komisie zrušil.

„Tribunál svojím rozsudkom žalobe vyhovel a rozhodnutie komisie zrušil,“ informoval súd v tlačovom vyhlásení.

Aféra okolo výmeny textových správ medzi von der Leyenovou a Bourlou v období pred uzavretím kontraktu o vakcínach proti covidu-19 získala v médiách názov Pffizergate. Vakcíny mali mať hodnotu viac ako 20 miliárd eur.