Stáli predstavitelia štátov EÚ sa zhodli na 17. balíku sankcií proti Rusku. Dve krajiny ešte konzultujú, Slovensko či Maďarsko to však nie sú

Zástupcovia členských štátov EÚ sa dnes zhodli na sedemnástom balíku sankcií proti Rusku, dve krajiny však ešte obmedzenia konzultujú so svojimi národnými parlamentmi. Podľa diplomatických zdrojov ČTK to však neznamená, že by balík blokovali. O aké krajiny ide, nebolo bezprostredne jasné, nejde však o Maďarsko ani Slovensko, ktoré majú tradične k sankciám proti Rusku výhrady.