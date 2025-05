Krutá daň za obranu vlasti. Putinova vojna zahltila cintoríny, na Ukrajine nie je dosť voľných miest

Na svojom webe to napísalo Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE / RL). Od začiatku ruskej invázie do krajiny vo februári 2022 zahynuli podľa dostupných informácií minimálne desaťtisíce Ukrajincov vrátane vojakov a civilistov.

Peklo na nebi: Ukrajinci bránia Odesu pred Rusmi Video Ukrajinská mobilná protivzdušná obrana v akcii. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Máme šesť cintorínov. Z tých šiestich je päť zatvorených. To znamená, nie sú na nich žiadne voľné hrobové miesta,“ povedal majiteľ pohrebného ústavu pôsobiaceho na okraji Kyjeva Ihor Sereda. Situácia je podľa RFE / RL o niečo lepšia mimo mesta, kde je k dispozícii viac pozemkov pre rozšírenie cintorínov, ale v Kyjeve a ďalších veľkých mestách býva zväčšenie pohrebísk zložitejšie, keďže cintoríny často obklopuje súkromný majetok.

Kvôli vysokému dopytu enormne vyskočili tiež ceny, ktoré pozostalí platia za pochovanie svojich blízkych, píše ďalej stanica s odvolaním sa na Seredu. Pred vojnou podľa neho pohreby stáli v prepočte okolo 180 eur, teraz za ne Ukrajinci v regióne platia okolo 320 eur. Rodinám nezriedka vypomáhajú miestne úrady alebo vojenské komisariáty, ale aj tak sú pre ne náklady vysoké, najmä v mestách, dodalo RFE / RL.

MANPADS v akcii: Ukrajinci bránia svoju krajinu proti ruským riadeným strelám Video Zostrelenie ruskej riadenej strely z prenosným protiraketovým kompletom veľmi krátkeho dosahu Igla MANPADS v západnej časti Ukrajiny počas masívneho útoku na energetiku, 13. december 2024. / Zdroj: Twitter/Anton Heraščenko

Nedostatok priestoru na cintorínoch a vysoký dopyt viedli podľa stanice niektorých Ukrajincov k tomu, aby si vopred kúpili hrobové miesta a náhrobky, aby sa ochránili pred ďalším zdražovaním a ťažkosťami s obstaraním hrobu.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už viac ako tri roky. Kyjev vlastné vojenské straty zverejňuje zriedka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári povedal, že od začiatku ruskej invázie do jeho krajiny vo februári 2022 padlo vyše 46-tisíc ukrajinských vojakov. Denník The New York Times (NYT) v januári upozornil na štatistiky z portálov Lostarmour.info a UALosses.org, ktoré uvádzajú počet padlých ukrajinských vojakov okolo 70-tisíc.

Kvôli bojom ale zomierajú aj civilisti. Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) pred pár dňami uviedla, že apríl bol z hľadiska počtu zabitých civilistov na Ukrajine najhorší od vlaňajšieho septembra. Organizácia potvrdila najmenej 209 zabitých civilistov, pričom 97 percent obetí eviduje na území ovládanom Kyjevom, na ktoré útočí Rusko. Celkovo od začiatku ruskej invázie potvrdila OSN 13 134 zabitých civilistov na Ukrajine. Z nich 10 449 eviduje na Kyjevom kontrolovanom území a 2685 na Rusov okupovanej časti Ukrajiny. Misia zároveň upozorňuje, že skutočný počet obetí bude pravdepodobne výrazne vyšší.

Mimoriadna odvaha: ukrajinský vojak sám v poli proti Rusom Video Bojovník 67. mechanizovanej brigády v nasadení proti okupantom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Rusko vlastné straty nezverejňuje vôbec. Ruská služba stanice BBC, ktorá s nezávislým serverom Mediazona analyzuje verejne dostupné zdroje, ale na začiatku mája uviedla, že vo vojne padlo najmenej 106 745 ruských vojakov. Stanica upozorňuje, že skutočný počet zabitých ruských vojakov je vyšší, keďže bilancia zahŕňa iba padlých, ktorých médiá identifikovali z otvorených zdrojov.