Blamáž leteckých konštruktérov. Lietadlá, ktoré očakával Putin, nevedia v Rusku vyrábať. Kto nesie zodpovednosť?

Bajkaly však doteraz nielenže nie sú v službách žiadnych ruských aerolínií, ale dokonca ani nebudú. Prinajmenšom v najbližších rokoch. Zlé správy o novom lietadle zverejnil vo februári tohto roku denník Kommersant. Noviny konštatovali, že sa objavili vážne konštrukčné problémy, pričom ich odstránenie potrvá približne päť rokov.

Video

Túto stredu vicepremiér Jurij Trutnev, ktorý je zároveň splnomocnenec prezidenta pre ruský Ďaleký východ, vyhlásil, že nový stroj v leteckej prevádzke je v nedohľadne. „Dostali sme sa do slepej uličky, čo znamená, že neočakávame, že by sme uvideli lietadlo Bajkal," citovala ho agentúra TASS. Nepríjemnú správu oznámil pred poslancami v Dume. Trutnev dodal, že východiskom je použitie repasovaných motorov do existujúcich lietadiel typu Antonov An-2.

Keď si Putin v roku 2021 obzeral Bajkal na leteckom salóne, prototyp lietadla mal motor aj vrtule z USA. Po invázii na Ukrajinu vo februári 2022 Západ uvalil sankcie na Rusko, ktoré zasiahli aj letecký priemysel. „V roku 2022 zahraniční partneri odstúpili od projektu," pripomenula agentúra Interfax. Rusi boli zrazu odkázaní sami na seba a tak pre toto malé civilné lietadlo vyrobili tri prototypy motora a päť prototypov vrtule.

Vývoj Bajkalu má v náplni práce spoločnosť Uralský závod civilného letectva, respektíve jeho dcérska firma Bajkal Inžiniring. Dôležitá poznámka: keď táto fabrika získala zákazku na vývoj lietadla, ministerstvo priemyslu a obchodu predpokladalo, že jeden kus bude stáť 120 miliónov rubľov. Pre problémy vyplývajúce zo sankcií (a možno išlo aj o snahu umelo zvýšiť cenu) uralská fabrika v auguste 2024 informovala, že Bajkal sa výrazne predraží. Manažéri začali hovoriť o sume až 455 miliónov rubľov za jeden Bajkal, čo je pri aktuálnom kurze v prepočte zhruba 5 miliónov eur. Zjavne priveľa peňazí za malé lietadlo, ktoré malo byť primárne určené pre 9 pasažierov.

V lete minulého roku sa najprv kriticky ozval Trutnev a po ňom aj nespokojný Putin. „Musíme si zostrojiť vlastné lietadlo, spoľahlivé, kvalitné. A v množstve, ktoré potrebujeme. V tejto súvislosti vás žiadam o urýchlenie vývoja verzie malého viacúčelového lietadla Bajkal. V blízkej budúcnosti musíme začať s jeho sériovou výrobou," zdôraznil prezident v septembri 2024.

Putin zjavne vystrašil manažérov uralského závodu, pretože zrazu sa nimi odhadovaná cena za jedno lietadlo znížila z 455 miliónov rubľov na 260 miliónov rubľov. Trutnev nevychádzal z údivu: „Objasniť sa to dá jedine tým, že Putin dokáže robiť zázraky," utrúsil vtedy tento politik.

Jeho slová vyzneli ako ironický odkaz manažérom, s ktorými mu už evidentne dochádzala trpezlivosť. Trutnev sa totiž veľmi čudoval, že aj dôležité technické parametre Bajkalu sa zmenili až po tom, čo sa ozval nahnevaný Putin. Vzťahovalo sa to na dĺžku potrebnej vzletovej a pristávacej dráhy. „Hovorili nám o 1050 metroch. Úprimne poviem, že som nevedel, čo s tým robiť. Pretože dĺžku okolo 1050 metrov má len 33 dráh na Ďalekom východe. Ostatné nevyhovujú. Na žiadnej ďalšej Bajkal nepristane," citoval ho server Insider. Zrazu však manažéri prišli s tvrdením, že tomuto lietadu stačí aj dráha s dĺžkou okolo 350 metrov…

Sľub o výrazne kratšej dĺžke sa však zjavne rozplynul. Trutnev totiž teraz dal najavo, že realitou zostala štvorciferná dĺžka v metroch: „Slepá ulička jednoducho vznikla s dĺžkou pristávacej dráhy. Neviem pochopiť, ako nedokázali vypočítať vztlak na krídle. Začali sme pri 600 metroch, potom sa ukázalo, že potrebujeme 1200 metrov," posťažoval sa podľa agentúry TASS.

Ešte na jeseň 2024 Trutnev hovoril, že Bajkal začne určite lietať od roku 2026. Opieral sa o to, čo mu povedali v uralskej fabrike. So zaradením týchto strojov do leteckej dopravy sa počítalo pritom už skôr, termín sa však opakovane posúval. Štát počítal s tým, že do roku 2030 bude lietať bezmála 140 týchto strojov, ktoré sa mali dať upraviť aj pre potreby nákladnej dopravy (rátalo sa s tým, že unesú zhruba dve tony nákladu).

A čo bude ďalej s projektom? Hodia ho do koša? Kým Trutnev hovoril o nulovej výrobe, naopak, ministerstvo priemyslu a obchodu tvrdí, že Bajkal vo vzduchu sa stane realitou. Ozval sa aj zástupca uralského výrobcu. Agentúra TASS zverejnila jeho stanovisko len niekoľko hodín po tom, čo Trutnev oznámil neradostnú správu. Technický riaditeľ uralského závodu Vitalij Šorochov prekvapivo povedal, že plnenie programu ide podľa plánu štátnej objednávky. „V súčasnosti sú zhotovené tri prototypy – dva lietajúce a jeden stacionárny? podotkol. Doplnil, že ráta s tým, že Bajkal získa technický certifikát v budúcom roku.

Zrejme sa žiada dodať, že po protichodných informáciách, ktoré si v minulosti opakovane vypočul Trutnev, sa dá skôr predpokladať, že poslancom povedal holú pravdu on… Veď kto po tom všetkom ešte môže uveriť uralským konštruktérom a manažérom?