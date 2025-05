ONLINE: Bez Putina, bez Trumpa. Sklamaného Zelenského Západ presvedčil, aby vyslal aspoň delegáciu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 177 dní

Rusko opäť útočilo na Sumy, hlásia najmenej tri obete

Ukrajina vypustila 'Frankensteina'. Vytvorili novú hybridnú zbraň z amerického Humvee a sovietskych rakiet Video Ukrajinci majú k dispozícii novú zbraň na zostreľovanie bezpilotných lietadiel a bojových lietadiel. Ukrajinská 3. útočná brigáda na sociálnych sieťach informovala, že americký Humvee skombinovala so sovietskymi raketami R-73.

7:11 Najmenej traja ľudia v stredu zahynuli pri ruskom raketovom útoku na ukrajinské mesto Sumy, oznámil gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov na sieti Facebook. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Ruská raketa podľa guebernátora zasiahla priemyselný objekt v tomto meste na severovýchode Ukrajiny.

Sumská oblasť hraničí s ruskou Kurskou oblasťou a počas viac ako tri roky trvajúcej vojny je opakovane terčom ruských útokov, a to najmä v uplynulých mesiacoch, píše Reuters.

Ruský raketový útok na Sumy z 13. apríla tohto roku si vyžiadal najmenej 35 obetí vrátane dvoch detí a viac ako 110 osôb utrpelo zranenia. Dve balistické strely zasiahli centrum mesta, keď sa na uliciach schádzalo množstvo civilistov oslavujúcich Kvetnú nedeľu. Ukrajinská vláda po útoku odvolala vtedajšieho gubernátora Sumskej oblasti Volodymyra Arťucha, ktorého vo funkcii nahradil Hryhorov. Reuters pripomína, že Rusko odmieta, že by sa pri svojich útokoch zameriavala na civilistov.

6:45 „Som rád, že sa na oslavy 9. mája v Moskve upriamila pozornosť. Možno si ľudia vypočujú aj našu stranu príbehu a pochopia, prečo je to pre nás či pre Poliakov taká citlivá téma,“ povedal pre Pravdu Gabrielius Landsbergis, ktorý v rokoch 2020 až 2024 pôsobil vo funkcii ministra zahraničných vecí Litvy. „Mám aj osobnú skúsenosť – moju babičku ako mladé dievča deportovali. Musela žiť ďaleko za polárnym kruhom na Sibíri a zobrali jej všetko, čo mala v Litve,“ pripomenul Landsbergis.

6:15 Západ presvedčil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s rokovaniami s Ruskom v Istanbule 15. mája, píše Washington Post, ktorý citujú ukrajinské médiá.

Dvaja nemenovaní diplomati pre Washington Post uviedli, že Zelenskyj bol sklamaný z vývoja situácie s potenciálnymi rokovaniami v Turecku tento týždeň a povedal, že ani len nedovolí stretnutie ukrajinskej delegácie s ruskou. „Zelenskyj nevidel v ceste žiadny zmysel,“ povedal jeden zo zdrojov denníku The Washington Post.

Zástupcovia európskych krajín a Spojených štátov neverejne vysvetlili, že pre Ukrajinu je dôležité, aby do Istanbulu vyslala aspoň delegáciu vysokopostavených predstaviteľov, vrátane šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka, uvádza sa v materiáli.

Okrem iného, ​​vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff presvedčil Ukrajincov, že účasť na priamych rokovaniach s Ruskom je prospešná pre obe strany.

Dvaja diplomati oboznámení s rokovaniami uviedli, že ak sa Ukrajina a Rusko zúčastnia, strany by sa mohli priblížiť k prímeriu a ukončeniu vojny.

Ruský prezident Vladimir Putin sa štvrtkového rokovania s Ukrajinou v Istanbule nezúčastní, vyplýva z vyjadrenia Kremľa. Ruskú delegáciu povedie Putinov poradca Vladimir Medinskij, oznámila agentúra TASS. Súčasťou ruskej delegácie budú tiež napríklad námestník ministra zahraničia Michail Galuzin, zástupca náčelníka generálneho štábu Igor Kosťukov či námestník ministra obrany Alexander Fomin.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nepocestuje do tureckého Istanbulu na rokovania Ukrajiny s Ruskom. Uviedli to v stredu americkí predstavitelia po tom, čo Kremeľ oznámil zloženie ruskej delegácie.

Podľa CNN Trump, ktorý momentálne cestuje po krajinách Perzského zálivu, počas uplynulých dní opakovane podnecoval špekulácie, že by sa mohol zúčastniť na rokovaniach v Istanbule. Americkí predstavitelia tvrdia, že zmena Trumpovho harmonogramu by bola logisticky náročná a šlo by tiež o „diplomatickú výzvu“ pripraviť prezidenta na rokovania v tak krátkom čase.

Šéf Bieleho domu napriek tomu ešte v stredu uviedol, že si do poslednej chvíle necháva otvorenú možnosť, že vo štvrtok 15. mája pricestuje do Turecka. Biely dom oficiálne oznámil, že do Istanbulu pôjde za USA šéf rezortu diplomacie Marco Rubio, ako aj osobitní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.