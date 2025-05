Reset vzťahov medzi EÚ a Britániou sa komplikuje. Brusel odmieta britské požiadavky. Spoločný summit je pritom už čoskoro

Členské štáty EÚ nesúhlasia s ústupkami, ktoré Londýne ponúka Európska komisia, napísal denník Financial Times (FT). Summit EÚ – Británia, kde mali byť obnovené vzťahy spečatené, sa pritom koná už v pondelok 19. mája v Londýne.

Prípravy na summit boli v stredu opäť témou rokovania takzvaného Coreperu, teda veľvyslancov členských štátov pri EÚ. Odsúhlasiť text dohody sa im však nepodarilo, od Londýna by totiž chceli ďalšie ústupky v oblasti rybárskych práv a mobility mládeže.

Európska únia by chcela dlhodobý prístup k britským vodám pre svojich rybárov a lacné univerzitné poplatky pre svojich študentov. Výmenou za to ponúka zníženie obchodných bariér, ktoré nasledovali po odchode Británie z jednotného trhu EÚ a colnej únie v roku 2020. „Nie sme šťastní z toho, že nenastal pokrok, najmä v oblasti mobility mládeže… aj z toho, ako Briti požadujú rozsiahle ústupky bez toho, aby na oplátku čokoľvek ponúkli,“ citoval denník FT jedného z úniových diplomatov.

Návrh komuniké EÚ, ktoré stanovuje podmienky zlepšených vzťahov medzi Európskou úniou a Britániou, tak teraz bude pravdepodobne dokončený až v nedeľu, len deň pred summitom. Podľa zdrojov ČTK chcú vrcholní predstavitelia EÚ využiť na rokovania na poslednú chvíľu aj piatkovú schôdzku Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorá sa koná v Tirane.

Európska únia ponúka Británii reset vzťahov vo viacerých oblastiach, najmä v bezpečnosti, obrane, energetike, ale aj obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. Vďaka dohode o bezpečnosti by sa Mohla Británia zapojiť do nového finančného nástroja ÚNIE SAFE na podporu investícií do obrany. Novopredstavený program je zameraný na poskytovanie pôžičiek garantovaných rozpočtom EÚ až do výšky 150 miliárd eur. Nástroj by mal podporovať spoločné obstarávanie obranných prostriedkov najmenej dvoch štátov, z ktorých aspoň jeden musí byť členskou krajinou EÚ. O forme zapojenia tretích krajín sa stále rokuje, Londýn by ale rád na obranných projektoch spolupracoval.

Na oplátku by potom Británia musela prijať niektoré bruselské pravidlá, úlohu Európskeho súdneho dvora a tiež uskutočniť určité platby bloku. Členské štáty EÚ tiež trvajú na tom, aby ich študenti platili rovnaké školné vo výške najviac 9535 libier za akademický rok ako ich britskí kolegovia, keď študujú na britských univerzitách.

Toto ustanovenie však bolo podľa denníka FT z návrhu komuniké odstránené. „Cieľom sú rovnaké poplatky pre študentov z EÚ,“ uviedol ďalší únijný diplomatický zdroj. Spojenci britského premiéra Keira Starmera ale podľa všetkého stále trvajú na tom, že študenti z EÚ nemôžu platiť rovnaké poplatky ako ich britskí kolegovia okrem iného aj kvôli tomu, aký význam majú medzinárodné poplatky pre financie v britskom univerzitnom sektore. „Nemôžeme si to dovoliť,“ povedal FT jeden z britských zdrojov.