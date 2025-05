ONLINE: Na priamych rokovaniach sa stretne Ukrajina s Ruskom. Ukrajinci majú mandát hovoriť o prímerí

6:10 Britský premiér Keir Starmer obvinil Vladimira Putina, že „stojí v ceste“ prímeriu medzi Ruskom a Ukrajinou, keďže šéf Kremľa odmietol prísť na rokovania v Istanbule a stretnúť sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym. Píše o tom denník The Guardian.

„Čo sa dnes stalo, je len ďalším dôkazom toho, že je to Putin, kto otáľa. Je to Putin, kto spôsobuje odklad prímeria. Ukrajina sa už dávno, pred niekoľkými mesiacmi, jasne vyjadrila, že bude mať 30-dňové bezpodmienečné prímerie, a my už dávno hovoríme, že je to Putin, kto tomuto mieru stojí v ceste,“ povedal.

Britský minister obrany John Healey zase uviedol, že spojenci Ukrajiny teraz „musia konať“ a „vyvíjať tlak na Putina“. Vyzval pritom na ďalšie sankcie voči Rusku.

„Musíme na Putina vyvinúť tlak, ktorý ho privedie k rokovaciemu stolu,“ povedal Healey po tom, ako sa vo štvrtok v Berlíne stretol so svojím nemeckým rezortným kolegom Borisom Pistoriusom. „Teraz je čas na to, aby rokoval a ukončil boje,“ dodal.

Pistorius podľa správy agentúry AFP uviedol, že práve „Putin má moc ukončiť vojnu“ a mohol odcestovať do Istanbulu, rokovať a nariadiť prímerie. Dodal, že v reakcii na najnovšie kroky Ruska zaznamenal akúsi „zmenu tónu“ zo strany predstaviteľov USA. Zdôraznil však, že je potrebné počkať, aké budú prípadné dôsledky.

6:05 V Istanbule by sa v piatok mali začať prvé priame rusko-ukrajinské rokovania za tri roky vojny, pôvodne plánované na štvrtok, ale podľa ruských agentúr odložené z logistických dôvodov. Ukrajinskú delegáciu vedie minister obrany Rustom Umerov, ruský poradca Kremľa Vladimir Medinskij. ten vo štvrtok večer uviedol, že očakáva schôdzku so zástupcami Ukrajiny dnes o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ).

Umerovova delegácia má podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mandát rokovať o prímerí. Rokovania sa majú konať v istanbulskom paláci Dolmabahçe, kde sa s ruskou delegáciou ešte vo štvrtok večer stretol šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan.

Diplomatické manévre sa začali v sobotu, keď Zelenskyj a lídri štyroch veľkých európskych krajín navrhli Rusku prímerie, ktoré by trvalo najmenej 30 dní. Ruský prezident Vladimir Putin priamo nereagoval, ale v nedeľu prišiel s protinávrhom, aby sa priame rozhovory s Ukrajinou uskutočnili vo štvrtok v Istanbule. Zelenskyj opakovane šéfa Kremľa vyzýval, aby spolu rokovali osobne, a do Turecka skutočne odcestoval. V stredu večer však vyšlo na najavo, že Putin do Istanbulu nepríde, ruskú delegáciu vedie jeho poradca Medinskij. V ruskej delegácii nie je ani minister zahraničia Sergej Lavrov, ani Putinov poradca Jurij Ušakov, ktorí v marci prvé priame rokovania s Američanmi v Saudskej Arábii.

Zelenskyj vo štvrtok z Ankary, kde rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, vyslal do Istanbulu delegáciu vedenú ministrom obrany Umerovom, hoci podľa neho v ruskom tíme nie je nikto, kto naozaj rozhoduje.

Do Istanbulu má dnes na rokovaní s tureckým ministrom zahraničia Hakanom Fidanom a ukrajinskou delegáciou pricestovať americký minister zahraničia Marco Rubio. Novinárom však povedal, že od rozhovorov nemá veľké očakávania. Za jedinú cestu k prelomu označil prípadné priame rokovanie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Putinom. Tá ale teraz v pláne nie je.