Zábery z pláže, z ktorej vyžaruje neskutočná krása a pokoj. Otužilci si ju už teraz takto užívajú

Zábery na Kantábrijské more v španielskom Santanderi, v ktorom sa okúpalo niekoľko otužilcov, na Maják Faro de cabo mayor, ktorý je považovaný za klenot Španielska, ale aj zaujímavé kaňony Las Grietas na Kanárskych ostrovoch. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Kantábrijské more v Santanderi Video Zdroj: mReportérka: Marcela Seidenglanzová

Mesto Santander, hlavné mesto regiónu Kantábria na severe Španielska, sa pýši krásnym pobrežím Kantábrijského mora. Toto more je severnou časťou Atlantického oceánu a je známe svojimi dramatickými útesmi, divokými plážami a chladnejšou, ale čistou vodou. More tu formuje nielen klímu, ale aj rybársku a kulinársku tradíciu, ktorá je v regióne veľmi silná. Kantábrijské more v tejto oblasti spája divokú prírodu s kultúrou, ideálne na dovolenku, poznávanie aj relax. Zábery z pláže a aj z kúpania pár otužilcov zachytila naša mReportérka Marcela Seideglanzová.

Maják - Faro de cabo mayor Video Zdroj: mReportérka: Marcela Seidenglanzová

Maják Cabo Mayor sa nachádza na úpätí Kantabrijského pohoria v Santandere v Španielsku. Návštevníci ocenia veterný chodník vedúci k majáku a množstvo fotografických príležitostí v divokej krajine s prepletenými chodníkmi. Ponúka nádherný výhľad na skalnaté pobrežie s početnými jaskyňami a zátokami, ako aj úchvatný pohľad na mesto Santander v diaľke. Či už fotografujete krajinu alebo architektúru, je to ideálne miesto. Pri západe slnka sa maják premieňa na zlatý maják s 360-stupňovým výhľadom na nádherné španielske pobrežie. Veľmi pekné zábery zachytila naša mReportérka Marcela Seidenglanzová.

Kanárske ostrovy - kaňony Las Grietas Video Zdroj: mReportérka: Henrieta

Dôkazy o sopečnom pôvode Kanárskych ostrovov nájdete na väčšine z nich. Či už sú to zvyšky vulkánov, lávové polia, no aj pôsobivé kaňony Las Grietas pri sopečnej hore Montaña Blanca na ostrove Lanzarote. Príroda sa tu skutočne vyhrala! Las Grietas sú geologické trhliny, ktoré vznikli prudkým prúdom vody a ochladzovaním lávy. Táto kombinácia vyhĺbila impozantné malé kaňony, ktoré neobíde azda žiaden fotografie-chtivý návštevník Lanzarote. Obľúbené miesto nájdete pri ceste z mestečka Tías do San Bartolomé.

Čítajte viac Známy hrad, ktorý sa hrdo týči u našich južných susedov. Zábery z výšky ukážu jeho majestátnosť a krásu

Kanárske ostrovy sú pre svoju príjemnú klímu nazývané aj ostrovy večnej jari. Obmýva ich Atlantický oceán a nachádzajú sa zhruba sto kilometrov severozápadne od pobrežia Afriky. Medzi osem najväčších patrí Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro a La Graciosa. Súostrovie patrí k Španielsku.