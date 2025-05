Ženu vyhlásenú za mŕtvu udržiavajú v USA na prístrojoch, dôvodom je zákon o potratoch

Vzhľadom na to, že do termínu pôrodu zostávajú ešte viac ako tri mesiace, mohlo by ísť o jeden z najdlhších prípadov udržiavania mozgovo mŕtvej tehotnej ženy na prístrojoch. Rodine prekáža, že zákon štátu Georgia, ktorý zakazuje potraty po zistení srdcovej činnosti plodu, neumožňuje príbuzným, aby sa podieľali na rozhodovaní o tom, či bude tehotná žena ponechaná na prístrojoch.

U 30-ročnej zdravotnej sestry Adriany Smithovej bola vo februári vyhlásená mozgová smrť, čo znamená, že je právne mŕtva, povedala jej matka April Newkirková televíznej stanici WXIA v Atlante.

Smithová pred viac ako troma mesiacmi trpela silnými bolesťami hlavy. Vyhľadala pomoc v nemocnici Northside v Atlante, kde dostala lieky a bola prepustená domov, uviedla jej matka. Keď sa nasledujúce ráno jej priateľ zobudil, našiel tehotnú ženu v dychových ťažkostiach a zavolal záchrannú službu. Lekári v atlantskej fakultnej nemocnici Emory zistili, že žena mala krvné zrazeniny, a vyhlásili u nej mozgovú smrť.

Žena je teraz v 21. týždni tehotenstva. Odstránenie dýchacích prístrojov a ďalšie udržiavacie techniky by plod pravdepodobne neprežil. Pre protipotratový zákon by vraj nemali odpojiť zariadenia, ktoré udržujú ženino dýchanie.

Zákon v Georgii zakazuje potraty po tom, ako možno u plodu zistiť srdcovú činnosť, zvyčajne okolo šiesteho týždňa tehotenstva. Tento zákon bol prijatý v roku 2019, ale vstúpil do platnosti až v roku 2022. Stalo sa tak po zrušení rozsudku Najvyššieho súdu z roku 1973 známeho ako Roeová verzus Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa. Najvyšší súd v roku 2022 reguláciu potratov vrátil do rúk amerických štátov.

Dvanásť amerických štátov presadzuje zákaz potratov vo všetkých fázach tehotenstva. V troch ďalších štátoch platia zákazy, ktoré začínajú platiť približne po šiestich týždňoch tehotenstva.