V Česku hospitalizovali pacienta s podozrením na ebolu alebo marburg

Podľa serveru novinky ide o Američana, ktorý bol predtým v Kongu. Prišiel do nemocnice v juhočeskom Tábore, odtiaľ ho previezli do Prahy do Fakultnej nemocnice Bulovka. Prevážali ho záchranári v špeciálnych oblekoch, takisto nemocnicu v Tábore dezinfikoval špeciálny tím. Juhočeská záchranka aktivovala na prevoz „biohazard tím“ určený pre takéto prípady, informoval server Novinky.cz.

Ebola a príbuzný Marburg sú vírusové ochorenia spôsobené filovírusmi, ktoré vyvolávajú závažné hemoragické horúčky. Obidve sú vysoko infekčné, smrteľné a spôsobujú podobné príznaky. Úmrtnosť sa pohybuje od 50 do 90 %. Prenáša sa kontaktom, najmä pomocou slín či krvi.