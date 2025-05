Bývalého riaditeľa FBI vyšetrujú pre údajnú hrozbu Trumpovi na Instagrame

Príspevok obsahoval obrázok zachytávajúci mušle na piesočnej pláži poukladané do tvaru čísiel „8647“. Comey príspevok následne odstránil.

Republikáni to označili za hrozbu smrťou Trumpovi, ktorý je 47. prezidentom Spojených štátov. Merriam-Webster, najstarší americký vydavateľ slovníkov, uvádza „86“ ako zastaraný výraz, ktorý, okrem iného, znamená „zbaviť funkcie, odstrániť“. Podľa denníka The Washington Post ide aj o slangový výraz s významom „zabiť, zavraždiť“.

Ministerka vnútornej bezpečnosti Spojených štátov Kristi Noemová obvinila Comeyho, ktorého Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zbavil funkcie riaditeľa FBI, z vyzývania na spáchanie atentátu na Trumpa. Na sociálnej platforme X uviedla, že tajná služba USA hrozbu „vyšetruje a primerane odpovie“.

Bývalý riaditeľ FBI po odstránení príspevku zverejnil ďalší príspevok, v ktorom uviedol, že v zoskupení mušlí videl niečo ako „politickú správu“ a že jeho úmyslom nebolo vyzývať na násilie proti prezidentovi USA.

„Neuvedomil som si, že niektorí ľudia si tieto čísla asociujú s násilím,“ uviedol Comey.

Trump vo vysielaní televízie Fox vyhlásil, že Comey „presne vedel, čo to znamená“.

„Aj decko vie, čo to znamená. Ak ste riaditeľom FBI a neviete, čo to znamenalo, tak to znamenalo atentát,“ dodal Trump.

Americký prezident zbavil Comeyho funkcie v súvislosti s vyšetrovaním ruského ovplyvňovania prezidentských volieb v roku 2016. FBI v tom čase preveroval možné prepojenia Moskvy a členov tímu Trumpovej kampane.