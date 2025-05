ONLINE: Súboj o priazeň prezidenta USA. Stretnutie Putin - Trump je pre Ukrajincov nočnou morou, píše The Telegraph

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 179 dní Rusi sa zúrivo tlačia na Pokrovsk, Ukrajinci ničia ich línie Video

Čítajte viac 1 178. deň: Svet čaká na krok Kremľa. Rusko sa počas rokovaní v Turecku vyhrážalo Ukrajine „večnou vojnou“

7:47 Zdá sa, že Vladimir Putin je na pokraji dosiahnutia toho, čo si vždy prial, uvádza The Telegraph. Európski lídri dúfali, že neúčasť ruského prezidenta na mierových rozhovoroch s Ukrajinou v Istanbule – na tých istých rokovaniach, ktoré sám inicioval – konečne spôsobí, že Donald Trump prestane byť trpezlivý. Namiesto toho, aby naznačil svoju túžbu pripojiť sa k Európe uvalením oveľa prísnejších sankcií na Moskvu, sa americký prezident rozhodol odmeniť svojho ruského kolegu stretnutím zoči-voči, ​​po ktorom tak dlho túžil, uviedol Telegraph.

"Nič sa nestane, kým sa s Putinom nestretneme,“ povedal pán Trump, čím v podstate ukončil rozhovory v Istanbule ešte predtým, ako sa vôbec začali.

V Putinových očiach by osobné rozhovory s americkým prezidentom – stretnutie, na ktoré by nebol pozvaný ani Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident – ​​upevnili status veľmoci Ruska. Pripomínali by samity superveľmocí z čias studenej vojny, keď sa Moskva a Washington stretávali ako rovnocenní, aby diskutovali o osude planéty.

Je to tiež výsledok, ktorý je pre Ukrajincov nočnou morou. Na takomto stretnutí by mal Putin plnú Trumpovu pozornosť bez sprostredkovateľa, ktorý by sa zasadzoval za vec Ukrajiny. V najhoršom prípade by ho Putin dostal na svoju stranu a Ukrajinu by postavili pred hotovú vec, uviedol The Telegraph.

Prezident Donald Trump sa v rozhovore pre Fox News zdráhal označiť ruského prezidenta Vladimira Putina za prekážku mieru s Ukrajinou po tom, čo sa Putin vo štvrtok nestretol v Turecku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uvádza CNN.

„On (ruský prezident) je za rokovacím stolom. Chcel toto stretnutie. Len som si nemyslel, že by sa stretnutie mohlo uskutočniť bezo mňa, pretože si nemyslím, že by bezo mňa došlo k dohode, na oboch stranách je veľa nenávisti. Máme veľmi dobrý vzťah a myslím si, že dosiahneme dohodu, mali by sme sa stretnúť,“ citovala ukrajinská agentúra Unian slová Trumpa.

Trump sa nevyjadril k uvaleniu ďalších sankcií na Rusko. Povedal však, že na stole sú. Ubezpečil, že v prípade potreby môže zaviesť „deštruktívne“ sankcie proti Ruskej federácii, ale radšej by tak neurobil.

Európa musí urobiť všetko, aby si udržala Spojené štáty na svojej strane. V piatok to v Tirane na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz. Predstaviteľov európskych krajín tiež ubezpečil, že Nemecko berie vážne bezpečnostné hrozby, takže bude vydávať viac na zbrojenie.

„Nemôžeme nahradiť to, čo Američania robia v Európe pre náš mier a slobodu,“ povedal Merz. Uviedol tiež, že Nemecko je Spojeným štátom vďačné za to, čo pre nich Američania po druhej svetovej vojne urobili, lebo sa stali zárukou mieru.

7:45 Najmenej osem ľudí prišlo o život a päť ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku na autobus s civilistami v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Informoval o tom šéf regionálnej vojenskej správy Ihor Tkačenko. Záchranná akcia na mieste podľa neho pokračuje.

Útok sa stal pri meste Bilopillja ležiacom neďaleko ruskej hranice. Prišiel len niekoľko hodín po tom, ako sa v Istanbule prvýkrát po viac ako troch rokoch zišla ruská a ukrajinská delegácia na priame rokovania. Vyjednávači sa dohodli na výmene tisíc vojnových zajatcov z každej strany, na prímerí vo vojne trvajúcej od februára 2022 nie.