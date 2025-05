Európa bez americkej armády? Nahradenie by trvalo štvrťstoročie a stálo bilión dolárov

Európa by dokázala prežiť aj bez americkej vojenskej podpory, no podľa novej štúdie Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) by jej úplné nahradenie trvalo štvrťstoročie a stálo by to až bilión dolárov. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na spomenutú štúdiu publikovanú vo štvrtok.