Bizarné nápady Trumpovej administratívy nekončia. Ministerstvo zvažuje reality šou, v ktorej by migranti súťažili o občianstvo

Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) uvažuje o zapojení do televíznej reality šou, v ktorej by migranti súťažili o získanie amerického občianstva. V piatok o tom s odvolaním sa na úrady informoval server denníka The New York Times (NYT).

Hovorkyňa DHS Tricia McLaughlinová uviedla, že súťaž by zahŕňala plnenie úloh súvisiacich s americkými zvykmi a tradíciami. Ministerstvo podľa nej návrh producenta Roba Worsoffa stále skúma.

„Námet je vo všeobecnosti oslavou toho, čo znamená byť Američanom, a aké je to privilégium byť občanom Spojených štátov amerických,“ uviedla McLaughlinová s tým, že je potrebné oživiť občiansku zodpovednosť. Dodala, že DHS rádo zváži netradičné návrhy, najmä ak oslavujú, „čo znamená byť Američanom“.

Deväťdesiatštyriročný Kanaďan Worsoff, ktorý získal americké občianstvo, uviedol, že k myšlienke reality šou ho priviedol vlastný proces naturalizácie. Súťažiaci by podľa jeho námetu plnili úlohy v rôznych štátoch. Jedna z úloh by sa pritom týkala napríklad Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a prisťahovalci by v Texase či na Floride súťažili o to, komu sa najskôr podarí zostaviť raketu. Súčasťou súťaže by boli aj vedomostné kvízy alebo občianske výzvy.

Relácia by sa skončila tým, že by bolo jednému z účastníkov slávnostne udelené občianstvo Spojených štátov, uviedol Worsoff. „Potrebujeme celonárodnú diskusiu o tom, čo to znamená byť Američan,“ povedal. „Musíme si znovu pripomenúť, aký je to dôvod na hrdost a aká česť je byť Američanom,“ dodal s tým, že by nikto v dôsledku účasti v relácii nebol nijako poškodený vo svojom imigračnom procese ani deportovaný. „Stane sa to, že týchto ľudí a ich príbehy a cesty naozaj poznáme a budeme ich oslavovať ako ľudské bytosti,“ povedal. „Dáme týmto ľuďom tvár, ich ceste ľudský rozmer,“ dodal.

Konkrétna podoba relácie by podľa Worsoffa závisela od toho, čo by si želali televízne stanice a čo by umožnilo ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Námet podobnej reality šou Worsoff DHS predložil už v minulosti, okrem iného v roku 2012.

DHS na čele s ministerkou Kristi Noemovou v snahe informovať o prísnej imigračnej politike prezidenta Donalda Trumpa už siahla k formátom pripomínajúcim reality show, poznamenal NYT. Podľa McLaughlinovej sa ministerka Worsoffovým námetom zatiaľ nezaoberala. Hovorkyňa na sociálnych sieťach uviedla, že DHS každoročne dostáva stovky námetov na televízne relácie a dokumentárne snímky, ktoré sa týkajú napríklad činnosti pohraničníkov alebo hospodárskej kriminality.

„Každý návrh prechádza dôkladným preverovacím procesom predtým, ako je schválený alebo zamietnutý,“ dodala McLaughlinová.

Ministerstvo v minulosti spolupracovalo s tvorcami na rôznych projektoch. Za Trumpovej prvej vlády DHS umožnilo filmárom pre seriál Zem imigrantov (Immigration Nation) nakrúcať prácu pracovníkov Úradu pre imigráciu a clá (ICE).