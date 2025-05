Rumuni si v druhom kole volieb vyberajú prezidenta, očakáva sa tesný súboj

Hlasovanie sa skončí o 20.00 h SELČ. Ide o opakované voľby, tie pôvodný ústavný súd vlani na jeseň zrušil v súvislosti s informáciami tajných služieb, podľa ktorých do kampane zasahovalo Rusko.

Dan v prieskume verejnej mienky zverejnenom v piatok mierne viedol pred Simionom, ale sondáž ukazuje na veľmi tesný súboj, napísala agentúra Reuters. V prieskume, ktorý uskutočnila spoločnosť AtlasIntel pre spravodajský web HotNews.ro, sa 48,7 percenta opýtaných vyslovilo za Dana a 47,8 percenta pre Simiona. Zvyšní neboli rozhodnutí alebo uviedli, že by svoj hlas zneplatnili.

Prvé kolo pred dvoma týždňami jasne vyhral Simion s takmer 41 percentami, zatiaľ čo Dan za ním zaostal o dvadsať percentuálnych bodov.

Tridsaťosemročný Simion je na čele Zväzu pre zjednotenie Rumunov (AUR), čo je druhá najsilnejšia strana v oboch komorách rumunského parlamentu. Stavia sa proti ďalšiemu poskytovaniu vojenskej pomoci susednej Ukrajine, je kritický voči Európskej únii a hovorí, že súznie s názormi amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Päťdesiatpäťročný Dan, ktorý sľúbil potlačiť korupciu, kandiduje ako nezávislý centrista. Tento proúnijný politik, ktorý je tiež zástancom Severoatlantickej aliancie, podľa Reuters vyhlásil, že podpora Ukrajine, brániacej sa už vyše tri roky ruskej vojenskej agresii, je nevyhnutná pre bezpečnosť samotného Rumunska voči narastajúcej ruskej hrozbe.

Prezidentské voľby sa v Rumunsku opakujú, pretože Ústavný súd vlani v decembri zrušil novembrové prvé kolo hlasovania, v ktorom prekvapivo zvíťazil dovtedy málo známy krajne pravicový politik Calin Georgescu, označovaný za proruského. Ústavný súd to odôvodnil tým, že Georgescu mohol údajne vyhrať vďaka ruskej vplyvovej operácii. Opakovaných volieb sa zúčastniť nesmel.

Ak by Simion zvíťazil aj v druhom kole a stal sa prezidentom, mohlo by to podľa niektorých analytikov a diplomatov priviesť Rumunsko do izolácie, narušiť súkromné investície a destabilizovať východné krídlo NATO. Reuters už skôr napísal, že Simion by rozšíril rady euroskeptických lídrov únijných krajín, medzi ktoré započítal slovenského premiéra Roberta Fica a šéfa maďarskej vlády Viktora Orbána.