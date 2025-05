ONLINE: USA sa snažia zistiť, či ich Kyjev a Moskva neťahajú za nos. Rubio: Nechceme byť súčasťou nekonečných rokovaní

Washington nemá chuť dostať sa do kolotoča nekonečných rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, vyplýva z rozhovoru ministra zahraničných vecí Marca Rubia pre CBS News.

8:30 Washington nemá chuť dostať sa do kolotoča nekonečných rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, vyplýva z rozhovoru ministra zahraničných vecí Marka Rubia pre CBS News.

„Naťahujú nás? No, presne to sa snažíme zistiť,“ povedal Rubio, keď sa ho pýtali, či sa Rusko a Ukrajina snažia rokovať, aby „získali čas“. „Čoskoro to zistíme“. Potrebujeme pohyb vpred, nie sériu nekonečných rokovaní. Očakáva, že Rusko aj Ukrajina pripravia svoje plány na urovnanie konfliktu. Ak v ňom budú ústupky a bude zrejmý realistický prístup, má podľa neho zmysel, aby sa Spojené štáty naďalej angažovali v urovnaní konfliktu.

„Na jednej strane sa snažíme dosiahnuť mier a ukončiť veľmi krvavú, nákladnú a deštruktívnu vojnu. Takže je potrebná určitá dávka trpezlivosti. Na druhej strane nemáme čas nazvyš. Vo svete sa deje veľa ďalších vecí, ktorým musíme venovať pozornosť,“ povedal pre CBS.

Minister zahraničných vecí USA verí, že jediný spôsob, aby tieto rozhovory pokročili, je osobné stretnutie prezidentov, Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Povedal, že Trump verejne ponúkol stretnutie medzi štyrmi očami.

„Mechanizmus prípravy takéhoto stretnutia si vyžaduje trochu práce, takže nemôžem povedať, že sa to v súčasnosti plánuje, čo sa týka výberu miesta a dátumu,“ povedal Rubio. „Ale prezident to chce urobiť. Chce to urobiť čo najskôr,“ dodal.

8:25 Nočný ruský dronový útok zabil v Kyjevskej oblasti ženu a zranil najmenej troch ľudí vrátane dieťaťa. Podľa agentúry Reuters to uviedli v nedeľu ráno miestne ukrajinské úrady. Moskva po piatkových mierových rokovaniach zintenzívnila svoje útoky.

„V dôsledku nepriateľského útoku v obuchovskom regióne bohužiaľ zomrela na následky zranení žena,“ napísal na sociálnej sieti Telegram gubernátor Kyjevskej oblasti.

V Kyjeve, v jeho okolí a vo väčšine východnej polovice Ukrajiny trval niekoľko hodín letecký poplach. Jednotky protivzdušnej obrany zasahovali pri pokusoch o odrazenie útokov, uviedla armáda na telegrame.

Prvé priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou po troch rokoch v piatok v Istanbule prímerie nepriniesli. Moskva a Kyjev sa ale dohodli na výmene 1000 vojnových zajatcov z každej strany.