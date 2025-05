Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy, za deň zahynulo najmenej 125 ľudí

Údaje o počtoch obetí nerozlišujú medzi ozbrojencami a civilistami a rozchádzajú sa podľa toho, ktoré zdroje o nich informujú. Agentúra AP s odvolaním sa na nemocnice a zdravotníkov píše najmenej o 103 obetiach, vrátane žien a detí. Približne 50 ľudí prišlo o život podľa tamojšej nemocnice len v okolí mesta Chán Júnis na juhu pásma pri úderoch, z ktorých niektoré zasiahli stany a domy ľudí, ktorí museli pred vojnou utiecť zo svojich domovov.

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré má pod kontrolou palestínske teroristické hnutie Hamas, dnes oznámilo, že mimo prevádzky už sú všetky nemocnice na severe Pásma Gazy. Izraelská armáda totiž krátko predtým obľahla Indonézsku nemocnicu, posledné fungujúce verejné zdravotnícke zariadenie v oblasti.

Rukojemníčky Hamasu sa vrátili domov do Izraela Video

Pri jedinom nálete na stanový tábor v zóne Mavásí pri meste Chán Júnis na juhu pásma podľa úradov Hamasu zomrelo až 36 ľudí a desiatky ďalších boli zranené. Silné údery boli v noci na dnes hlásené tiež z mesta Džabálija na severe či z Dajr Baláhu v strednej časti pásma. Podľa očitých svedkov boli cieľom vzdušných, dronových a delostreleckých úderov husto obývané civilné oblasti, vrátane utečeneckých táborov, obytných štvrtí a úkrytov pre evakuované osoby.

Izrael cez víkend oznámil, že v Pásme Gazy štartuje novú rozsiahlu a intenzívnu vojenskú operáciu pod názvom Gedeónove vozy. Zámerom je dosiahnuť všetky vojnové ciele vlády Netanjahua, vrátane prepustenia zvyšných rukojemníkov a úplnej porážky Hamasu. Izrael dlhodobo tvrdí, že Hamas využíva civilistov ako živé štíty a ukrýva svoju infraštruktúru v civilných objektoch, ako sú nemocnice, školy či mešity; Hamas to odmieta a viní Izrael z genocídy palestínskeho ľudu.

Netanjahu o ukončení bojov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že Izrael je otvorený dohode s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá by zahŕňala „ukončenie bojov“ v Pásme Gazy, a stanovil podmienky pre takúto dohodu, píše agentúra AFP.

„Aj v tomto momente, vyjednávací tím v Dauhe pracuje, aby preskúmal každú možnosť dohody – či už podľa rámca (amerického vyslanca pre Blízky východ Stevea) Witkoffa, alebo ako súčasť ukončenia bojov, čo by zahŕňalo prepustenie všetkých rukojemníkov, vyhostenie teroristov z Hamasu a odzbrojenie Pásma Gazy,“ uviedla vo vyhlásení kancelária premiéra.

Čítajte aj V Gaze zaznamenali nárast počtu detí s podvýživou, desiatky detí už zomreli, uvádza WHO

Zabili ďalšieho vodcu Hamasu

Saudskoarabský server Al-Hadás dnes medzitým napísal, že izraelská armáda v tuneli v Chán Júnise našla a identifikovala telo Muhammada Sinvára, ktorý sa po smrti staršieho brata a bývalého šéfa hnutia Jahjáa Sinvára stal faktickým šéfom vojenského krídla hnutia v Gaze. Muhammad sa stal v utorok terčom mohutných úderov v blízkosti nemocnice v Chán Júnise, ktoré si vyžiadali životy viac ako troch desiatok ľudí. Podľa správy Al-Hadásu boli spolu so Sinvárom nájdené telá desiatich jeho spolupracovníkov.

Izraelská armáda smrť Sinvára zatiaľ nepotvrdila. Minister obrany Jisrael Kac ale podľa izraelských médií zahraničnému a obrannému výboru povedal, že hoci to doteraz nebolo oficiálne potvrdené, všetko nasvedčuje tomu, že Muhammad Sinvár bol skutočne zabitý. Palestínske médiá dnes tiež uviedli, že pri dnešnom údere na stan v tábore Nusajrát prišiel o život ďalší Jahjáov brat Zakaríja Sinvár spolu so svojimi tromi synmi.

Šéf Hamasu Sinvár v tuneloch pred útokom na Izrael (archívne video) Video

Rokovania pokračujú

V čase zintenzívnených bojov prebieha v Katare ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Hamasom sprostredkované USA, Egyptom a Katarom. Rozhovory podľa militantnej skupiny smeruje k ukončeniu vojny.

V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Izrael však 18. marca obnovil boje a ešte predtým zablokoval prísun humanitárnej pomoci do enklávy. Útoky budú podľa Izraela pokračovať, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov. Od obnovenia bojov zlyhali všetky snahy o dosiahnutie novej dohody, konštatuje AFP.

Netanjahu odmieta ukončenie vojny bez úplnej porážky Hamasu, zatiaľ čo palestínske hnutie odmieta možnosť odovzdania svojich zbraní.

Zdroj z Hamasu oboznámený s priebehom rokovaní povedal, že „obe strany si vymieňajú postoje v snahe priblížiť svoje názory“, pričom dodal, že skupina pristupuje k rokovaniam s „veľkou flexibilitou“.

Stanica BBC v nedeľu informovala, že Hamas navrhol prepustenie deviatich rukojemníkov výmenou za 60 dní trvajúce prímerie a prepustenie väznených Palestínčanov. Na základe návrhu by do Pásma Gazy mohlo vstúpiť 400 vozidiel s humanitárnou pomocou a úrady by evakuovali pacientov z enklávy. Izrael na druhej strane požaduje podrobné informácie o všetkých zostávajúcich rukojemníkoch.