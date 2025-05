Macron sa pohádal s Meloniovou kvôli Ukrajine. Nemecký kancelár sa snaží uhasiť spor

Diplomatický spor medzi Talianskom a Francúzskom o neprizvaní talianskej premiérky Giorgie Meloniovej do koordinačného telefonátu skupiny európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o Ukrajine sa pokúsil zmierniť nemecký kancelár Friedrich Merz, napísali noviny The Financial Times. Merz sa podľa nich stretol s Meloniovou cez víkend v Ríme, kde sa zhodli, že Taliansko musí zohrávať úlohu vo všetkých európskych mierových iniciatívach k vojne na Ukrajine, informuje TASR.