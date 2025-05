Peskov: Na prípravu memoranda o mieri nemôže byť žiadna lehota, diabol sa skrýva v detailoch

Ako to vyzerá u Putina doma - v Kremli. Video

Hovorca Kremľa zdôraznil, že pre prípravu memoranda o budúcich mierových rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou, o ktorom v telefonáte s Trumpom hovoril Putin, nemôže byť stanovená žiadna lehota, dokedy by dokument mal byť dohodnutý.

„Samozrejme, diskutovalo sa o téme priameho kontaktu a o téme pokračovania priamych kontaktov medzi Ruskom a Ukrajinou,“ odpovedal Peskov novinárom na otázku, či sa počas telefonátu hovorilo o možnom usporiadaní bilaterálneho stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta. Na doplňujúcu otázku, či sa diskutovalo o schôdzke na najvyššej úrovni, Peskov prisvedčil bez ďalších podrobností.

Ruská a ukrajinská delegácia sa – prvýkrát po vyše troch rokoch – stretla minulý piatok v Istanbule. O tom, kde sa uskutočnia ďalšie rokovania, sa doteraz nerozhodlo, uviedol Peskov v súvislosti s ponukou Vatikánu so miestom na priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom.

Americký prezident Donald Trump podľa agentúry Reuters uviedol, že by bolo skvelé, keby Rusko a Ukrajina viedli rozhovory o prímerí vo Vatikáne, a dodal, že by to rokovania dodalo na význame.

Trump predtým na svojej sieti Truth Social po telefonáte s Putinom oznámil, že Ukrajina a Rusko okamžite začnú rokovania, ktoré povedú k prímeriu a ku koncu vojny. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii a Trump sa snaží vyjednať prímerie.

Ale vypracovať memorandum o mierovej dohode a prímerie bude ťažké, pripustil Peskov. „Návrhy bude formulovať ako ruská, tak ukrajinská strana. Tieto návrhy si vymenia a potom sa uskutočnia zložité rokovania na vypracovanie spoločného textu. Žiadne termíny nie sú a ani nemôžu byť. Je jasné, že všetci chcú, aby sa to stalo čo najrýchlejšie, ale diabol tkvie v detailoch,“ povedal hovorca podľa agentúry RIA Novosti.

„Je pochopiteľné, že USA majú záujem o čo najrýchlejšie dosiahnutie výsledkov. Hovoril o tom aj prezident Trump. Prezident Putin zdieľa tento názor. Všetci majú záujem na čo najrýchlejšom urovnaní. My máme v prvom rade záujem o čo najrýchlejšie urovnanie cestou odstránenia základných príčin tohto konfliktu,“ uviedol hovorca Kremľa podľa agentúry TASS.

„Vladimir Putin vie, ako rokovať s Donaldom Trumpom,“ napísal o telefonáte oboch prezidentov ruský denník Kommersant a dodal, že ruskému prezidentovi sa opäť podarilo získať čas na rokovania s Ukrajinou, tentoraz na prípravu memoranda.

Moskva za „základné príčiny“ vojny, ktorú z Putinovho rozhodnutia vedie proti Ukrajine štvrtým rokom, teraz označuje napríklad zámer Kyjeva vstúpiť do NATO a prozápadnej revolúcie v roku 2014, ktorá viedla k zvrhnutiu ukrajinského proruského režimu. Putin vo februári 2022 pri oznámení začiatku „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Kremeľ svoju vojenskú agresiu voči susednej krajine označuje, bez bližších podrobností hovoril tiež o potrebe „demilitarizácie“ a „denacifikácie“ Ukrajiny.