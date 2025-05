Odporúčanie bolo jasné: Nejazdiť. Čech šiel do Ruska a vstúpil aj do armády, teraz prosí o pomoc

Česká diplomacia rieši prípad Čecha, ktorý pred časom odcestoval do Ruska, kde nastúpil do armády, a teraz sa dožaduje pomoci českých úradov.

ČTK to dnes povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Úrad dnes zopakoval svoje dlhodobé dôrazné varovanie pred cestami do Ruska a vyzval slovenských občanov na opustenie krajiny. V danom prípade bude postupovať v súlade s českými zákonmi a Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch. Ruskej vojenskej agresii sa viac ako tri roky bráni Ukrajina.

Devastačný úder z neba aj mora. Ukrajinci potopili ruskú stanicu a sklady. V Čiernom mori nie je miesto pre ruský odpad, odkazuje SBU Video

„Česká diplomacia aktuálne rieši prípad českého občana, ktorý pred časom odcestoval do Ruska, kde nastúpil do ruskej armády a teraz sa dožaduje pomoci českých úradov. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že dlhodobo dôrazne varujeme pred cestami do Ruska a vyzývame slovenských občanov na opustenie krajiny,“ uviedol Drake.

„Bezpečnostná situácia je napätá, naša ambasáda má obmedzené možnosti poskytovať pomoc a ochranu. Aktuálny prípad je toho dôkazom, budeme samozrejme postupovať riadne v súlade s českými zákonmi a Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch,“ dodal.

Čítajte viac Trump si 'umyl ruky,' odkláňa sa od mierových rozhovorov. Putin zvíťazil, píše Bloomberg

Českí občania majú službu v cudzej armáde zakázanú okrem napríklad toho, keď bojujú na strane štátu zaisťujúceho spoločnú obranu pri napadnutí Česka. Ak do cudzej armády chcú vstúpiť, musia požiadať prezidenta republiky o výnimku. V novembri hovorca Hradu Filip Platoš Českému rozhlasu povedal, že prezident Petr Pavel vyhovel šesťdesiatke žiadostí o povolenie na službu v ukrajinských ozbrojených silách vzhľadom na súhlasné stanovisko ministerstiev obrany, vnútra a zahraničia. Aktuálny počet ČTK zháňa.

V prípade, že Česi vstúpili do ukrajinských ozbrojených síl bez získania tejto výnimky, za čo im hrozí trestné stíhanie, môžu spätne požiadať o abolíciu, ktorú ešte spolupodpisuje predseda vlády.