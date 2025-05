Kennedy vyzýva štáty nasledovať príklad USA, ktoré vystupujú z WHO

Americký minister zdravotníctva a sociálnych služieb Robert F. Kennedy ml. v utorok označil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za „umierajúcu“. Vyhlásil to v čase, keď sa v Ženeve za účasti delegácií z celého sveta koná výročné zasadnutei WHO, informovala agentúra Reuters, píše TASR.