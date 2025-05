Trump odobral peniaze Slobodnej Európe, Brusel jej ich dá. Na 'krátkodobé núdzové financovanie'

Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová v utorok oznámila, že Európska únia uvoľní 5,5 milióna eur pre mimovládnu organizáciu The European Endowment for Democracy (EED), ktorá týmito financiami podporí Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).

O podporu financovania rozhlasovej stanice, ktorá sídli v Prahe, aktívne usilovala Česká republika. Stanica má problémy po tom, čo jej administratíva prezidenta Donalda Trumpa odobrala peniaze predtým vyčlenené americkým Kongresom.

Nezávislé médiá sú podľa Kallasovej potrebné viac ako kedykoľvek predtým. „Preto som rada, že môžem oznámiť 5,5 milióna eur pre The European Endowment for Democracy, ktorá podporí prácu Rádia Slobodná Európa,“ uviedla Kallasová po skončení rokovania únijných ministrov zahraničia v Bruseli. „Ide o krátkodobé núdzové financovanie,“ dodala.

O podpore RFE/RL hovoril pred utorkovým rokovaním v Bruseli aj český minister zahraničia Jan Lipavský, ktorý tému predniesol aj počas popoludňajšej diskusie so svojimi kolegami. „Situácia je taká, že Rádio Slobodná Európa hľadá nejaký spôsob, ako pokračovať vo svojom fungovaní,“ uviedol Lipavský. Pre európske krajiny je podľa neho dôležité hovoriť o zachovaní poslania tejto stanice.

„Ak máme mediálnu inštitúciu, ktorú počúva desať percent Rusov, Bielorusov a Iráncov, tak to pre nás zmysel má, aj pre našu vlastnú bezpečnosť, pre našu strategickú komunikáciu,“ vyhlásil český minister. Práve aj on vo svojom vystúpení pred ministrami navrhol možné riešenie financovať rozhlasovú stanicu prostredníctvom mimovládnej organizácie The European Endowment for Democracy (EED), ktorá bola vytvorená v roku 2013 Európskou úniou a jej členskými štátmi.