Rusi si mädlia dlane - cítia, že Trump ustupuje Putinovi. V Kyjeve vidia dve možnosti šéfa Bieleho domu: nádejnú a najhoršiu

Aktuálne vyjadrenia Trumpa, Putina a Zelenského Video Zdroj: ta3

Dokonca by sa dalo povedať, že Trump získal pre USA viac ako pre Ukrajincov: s Putinom sa totiž dohodol na ďalšej výmene väzňov, o čom ešte bude reč. A prečo môžu byť v Kremli spokojní? Americký líder netlačil ruského vodcu do 30-dňového bezpodmienečného prímeria, ktoré by privítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump tiež nepoužil hrozbu uvalenia sprísnených sankcií na Rusko v prípade, že neprejaví rýchlu a konkrétnu ochotu zastaviť boje. Navyše súhlasil s tým, aby Putinov tím pripravil memorandum o budúcich mierových rozhovoroch Moskvy s Kyjevom (čiže nie Zelenskyj, ale Putin). Trump zjavne nepredostrel ultimátum, pretože hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po telefonáte vyhlásil, že nemôže byť stanovená žiadna lehota, dokedy by mala vzniknúť dohoda o tomto texte.

Nemožno sa preto čudovať, že v Moskve si mädlia dlane. Vplyvný člen hornej komory parlamentu Alexej Puškov reagoval na sklamanie spojencov Zelenského z obsahu telefonátu slovami, že Západ chybne predpokladá, že je možná strategická porážka Ruska. „Trump si to nemyslí, ba čo viac – je presvedčený, že je to nemožné," napísal na sociálnej sieti Telegram. Puškov zároveň ocenil Trumpa ako pragmatika, ktorý sa nepridáva na stranu protiruského frontu. Pochvalne sa o Trumpovi vyjadril aj ďalší ruský senátor Vladimir Džabarov. Tvrdí, že Trump a Putin sa správajú k sebe úctivo, a to, že ich telefonát trval viac ako dve hodiny, považuje za dôkaz, že obaja boli dobre naladení.

Čítajte aj Večná vojna Rusov proti Ukrajincom: čo si myslia v Kyjeve o vyhrážaní sa Putinovho poradcu?

Nádeje Európy zničené: Trump odmietol vydať sa do vojny s Putinom – tento titulok použila vo svojom komentári redaktorka agentúry RIA-Novosti Irina Alksnisová. „Moskva dôsledne presadzuje svoju líniu a Trump má čoraz menší záujem používať americké ruky na vyťahovanie gaštanov z ohňa pre európskych jastrabov," zdôraznila.

Ani po štyroch mesiacoch od svojho príchodu do Bieleho domu sa Trump nerozhodol uplatňovať politiku tvrdých sankcií proti Rusku napriek tomu, že u Putina nemôže vidieť záujem o pokrok vedúci k udržateľnému mieru s Ukrajinou. Po telefonáte objasnil, že ho nepotrestá, lebo stále verí v mierové rokovania. Zelenskyj i jeho verní európski podporovatelia dúfali, že Trump pritvrdí, ale nedočkali sa.

Z Washingtonu pritom pred telefonátom prichádzali signály, že šéf Bieleho domu je pripravený zvýšiť tlak na ruského prezidenta. „Hrozby zostali hrozbami, Trump zavolal Putinovi a namiesto erózie vzťahov súhlasil s prípravou memoranda s podmienkami prímeria. Už teraz je zrejmé, že Ukrajine sa podmienky nebudú páčiť, ale USA budú vyvíjať tlak, aby ich prijala a podpísala ho," smutne konštatoval podľa serveru Gazeta ukrajinský poslanec Oleksandr Dubinskij.

Kombinovaný úder vzdušných a námorných dronov. Ruská radarová stanica v Čiernom mori šla ku dnu Video Ruskú radarovú stanicu a skladovacie miesta na plošinách na ťažbu plynu v Čiernom mori zničili drony Ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá na to použila námorné a letecké drony. „Opäť sme nepriateľovi pripomenuli, že v Čiernom mori nie je miesto pre ruský odpad,“ uviedla Ukrajinská bezpečnostná služba. Zdroj: Ukrajinská tajná služba SBU / Zdroj: Ukrajinská tajná služba SBU

Ukrajincov znepokojuje nielen Trump, ale aj jeho viceprezident James David Vance, ktorý fakticky hovorí v mene šéfa Bieleho domu. Ten istý deň, keď dvaja lídri spolu telefonovali, varoval, že USA môžu rezignovať na pokus ukončiť vojnu na Ukrajine: „Sme čoraz viac otvorení tomu, že odídeme od rozhovorov. Prezident dal jasne najavo, že Spojené štáty nebudú mrhať svoje sily. Chceme vidieť skutočné výsledky."

Z toho, čo hovoria Trump a Vance, môžu vzniknúť rozpaky: dojem z nepredvídateľnosti, možno až z chaotických výrokov americkej vládnucej garnitúry. Ráta už Trump s únikovou cestou z mierových snáh alebo je naozaj odhodlaný uvaliť tvrdé sankcie na Rusko v prípade, že zistí, že Putin sa nemá k činu?

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio po telefonáte Trumpa s Putinom reagoval na pôde Kongresu USA na výčitky zákonodarcov z Demokratickej strany. Zaznela kritika v zmysle, že Putin vodí Trumpa za nos. Rubio to odmietol, pričom presviedčal o tom, že americký líder nerobí nijakú ústupky voči ruskému vodcovi.

Rusi sa zúrivo tlačia na Pokrovsk, Ukrajinci ničia ich línie Video Ukrajinský protiútok zasiahol ruských agresorov pri Pokrovsku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Server RBK-Ukrajina napísal, že to vyzerá tak, že počas telefonátu Putin vyhral nad Trumpom, pretože pokoj zbraní je naďalej v nedohľadne, čo by malo vyhovovať Rusom, ktorí sa snažia dobyť ďalšie ukrajinské územia. V analýze zároveň poznamenal, že podľa jeho informácií v Kyjeve aj v západoeurópskych štátoch verili, že Trump zatlačí na Putina, že príde jasná reč na sankcie, ale skutočnosť vyzerala opačne. „Trump opustil americký plán, s ktorým by Ukrajina asi súhlasila, a ktorého prvým bodom by bolo prímerie," podotkol podľa RBK-Ukrajina riaditeľ Strediska obranných stratégií Olaksandr Chara. Naznačil, že zmienené memorandum bude najskôr len zdrap papiera, pretože Putin naň napíše požiadavky, ktoré Ukrajina nedokáže akceptovať, a potom ju môže obviniť zo zmarenia hľadania spoločnej reči. Dodal, že v Kremli sa zjavne spoliehajú na to, že tento text bude Trump považovať za kľúč k ukončeniu vojny, a keď ho Zelenskyj odmietne, aj americký líder ukáže prstom na Kyjev ako na vinníka skrachovaných mierových rozhovorov.

Trump po telefonáte vyhlásil, že potrebuje dva až štyri týždne na to, aby dokázal posúdiť, či sa veci pohli smerom k lepšiemu. Politológ Ihor Rejterovič pre RBK-Ukrajina povedal, že tento čas musia Európania využiť na to, aby Trumpovi takpovediac usporiadali myšlienky v jeho hlave. Naopak, čo sa týka Ruska, expert Chara pochybuje, že by nejako zásadne za ten čas zmenilo svoj postoj.

Zrejme sa môžeme stotožniť s tým, čo ďalej napísal server RBK-Ukrajina: Trump bude mať na výber z dvoch možností. To znamená stiahnuť sa z rokovaní alebo pritvrdiť s uvalením nových sankcií proti Rusku. Z pohľadu Ukrajincov je to nádejný a najhorší variant. Keby sa Trump priklonil k prvej možnosti, otázne by bolo, ako by sa postavil k ďalšej vojenskej pomoci pre ukrajinskú armádu. Zbrane, ktoré dostáva, prichádzajú na základe dohôd ešte z obdobia Bidenovho vládnutia. Vôbec nie je jasné, či by Trump bol ochotný poskytovať vojenskú techniku Zelenskému, aj keby za ňu zaplatil.

Čo sa týka úvodnej zmienky o výmene väzňov, Putinov poradca Jurij Ušakov povedal, že prezidenti sa počas telefonátu dohodli na počte 9:9. To znamená, že Rusko oslobodí deväť Američanov a opačná strana pustí spoza svojich mreží deväť odsúdených ruských občanov. Agentúra Reuters zverejnila zoznam desiatich ľudí, ktorých Trump chce dostať na slobodu. Ide páchateľov rôznych trestných činov, ako je nelegálne obchodovanie s drogami, respektíve ich držba, jeden prípad sa týka Američana, ktorý sa pokúsil uniesť dieťa, ktoré má s ruskou ženou.

Môžeme len špekulovať, či sa Putin snažil obmäkčiť Trumpa tým, že súhlasil s prepustením deviatich z desiatich Američanov. Keby sa nestal zo šéfa Bieleho domu úspešný mierotvorca, aspoň by mohol v USA povedať, že na rozdiel od Bidena je osloboditeľ väznených Američanov…