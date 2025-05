Donald Trump mladší vyhlásil, že možno bude v budúcnosti kandidovať na prezidenta

Trump chce znovu otvoriť väznicu Alcatraz. Stane sa to realitou? Video

"Takže odpoveď znie: Neviem, možno raz. Viete, to volanie tam je. Vždy budem aktívne a otvorene podporovať tieto veci. Myslím, že môj otec naozaj zmenil Republikánsku stranu,“ povedal Trump mladší na Ekonomickom fóre v Katare.

Keď sa ho moderátor panelu spýtal, či bude kandidovať a „prevezme opraty“ po odchode svojho otca z úradu, 47-ročný Trump junior za slabého potlesku publika najprv povedal: „A je to tu… no páni“. „Je to česť, že sa na to niekto pýta, a česť vidieť, že s tým niektorí ľudia nemajú problém,“ dodal s odvolaním sa na ľudí tlieskajúcich v hľadisku.

Druhý mandát jeho otca sa skončí v januári 2029, o ďalší sa podľa ústavy uchádzať nemôže.