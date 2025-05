Zradil Tymošenkovú, pridal sa k Janukovyčovi, nenávidel Porošenka. Kto si objednal vraždu kedysi vplyvného Ukrajinca v Madride?

Konflikt mohol politicky vyhovovať Putinovi aj Porošenkovi, tvrdí analytik Video Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou na jeseň 2018 vyhovovalo obom stranám z hľadiska zahraničných vzťahov ako aj domácej politiky. Poukazuje na to (archívne video) politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV / Zdroj: TV Pravda

Pripomeňme, že 51-ročného Ukrajinca zabili neznámi páchatelia v stredu po 9. hodine, keď odchádzal zo školy, kam priviezol svoje dve dcéry. Bolo to v čase, keď už prebiehalo vyučovanie, takže na parkovisku sa nachádzalo minimum ľudí, čo páchateľom uľahčilo likvidáciu vyhliadnutej obete. „Tri guľky trafili Portnova do chrbta, jedna do krku a posledná do hlavy," napísal denník El País.

Svedkovia tvrdia, že strieľali dvaja maskovaní útočníci, ktorí potom utiekli do blízkeho lesoparku. K školskému areálu sa dostali na motocykli. Portnova zavraždili, keď stál pri otvorenom kufri svojho luxusného mercedesu. Privolaný lekár mohol už iba konštatovať jeho smrť. Ukrajinca zabili pred Americkou školou, ktorá patrí v Španielsku medzi najdrahšie. „Ročné školné na nižšom a strednom stupni vzdelávania sa na nej pohybuje do 20-tisíc eur," podotkla agentúra UNIAN. Škola sa nachádza v bohatej štvrti Madridu, kde Portnov aj býval, čiže evidentne žil veľmi dobre.

Aký mohol byť motív činu? Denník El Mundo, ktorý sa odvoláva na vyšetrovateľov, napísal, že do úvahy prichádzajú dve možnosti. Prvá: spojitosť s organizovaným zločinom. Druhá: politické pozadie.

Portnov, ktorý sa narodil v Luhansku, vstúpil do veľkej politiky v roku 2006. Na jar toho roku ho zvolili za poslanca, kandidoval za politickú stranu Blok Julije Tymošenkovej. Tá sa v decembri 2007 stala druhýkrát predsedníčkou vlády, keď bol vo funkcii prezidenta Viktor Juščenko. Vo voľbách hlavy štátu, ktoré sa konali na začiatku roku 2010 sa pokúsila nahradiť ho na čele štátu, ale prehrala s Viktorom Janukovyčom.

Po volebnej porážke Tymošenkovej sa Portnov prejavil ako politik, ktorý sa cíti najlepšie tam, kde sa nachádza moc. Prebehol k Janukovyčovi, ktorý ho vymenoval za zástupcu prezidentskej kancelárie. „Portnov sa stal fakticky ideológom vtedajšej justično-právnej reformy," pripomenula stanica Deutsche Welle. Jeho agenda mu umožňovala ovplyvňovať obsadzovanie miest sudcov, hovorilo sa o ňom ako o sivej eminencii. „Mal obrovský vplyv na súdnictvo, ktorý si udržal až do poslednej chvíle," podčiarkol podľa serveru RBK-Ukrajina súčasný poslanec Jaroslav Železňak, ktorý sa už vtedy pohyboval v politike. Poslednými chvíľami vplyvu Portnova boli dni na začiatku roku 2014, keď duch revolúcie ovládol ukrajinskú metropolu.

Po zvrhnutí Janukovyča vo februári 2014, ktorý utiekol do Ruska, spolu s ním zdúchol z Ukrajiny aj Portnov. V Moskve sa potom nejaký čas zrejme živil ako advokát. V krajine bol legálne pretože ruské úrady mu udelili súhlas na päťročný pobyt. Ukrajinské médiá tvrdia, že neskôr odišiel do Rakúska a následne žil v Španielsku (nevedno ako dlho). Na Pyrenejskom ostrove však trvalo nezostal.

Keď na jar 2019 Volodymyr Zelenskyj vyhral prezidentské voľby, v ktorých utŕžil debakel jeho protikandidát Porošenko, Portnov sa po piatich rokoch vrátil do vlasti. Nesúviselo to s tým, že by nový líder držal ochrannú ruku nad Portnovom, vôbec nie. Išlo o to, že Portnov sa mohol cítiť zase bezpečne v Kyjeve po tom, čo Porošenko stratil moc (počas jeho vládnutia Portnov čelil vyšetrovaniu, ale nikam neviedlo).

Napriek tomu sa evidentne rozhodol pomstiť Porošenkovi: začal naňho podávať rôzne trestné oznámenia.„Porošenko bude sedieť za mrežami," pripomenul server Meduza výrok Portnova z prvého rozhovoru, ktorý v roku 2019 poskytol po návrate do vlasti. Zámer mu nevyšiel, Porošenko zostal na slobode. Mimochodom, kompromitujúce materiály Portnov zverejňoval aj na internete, zameriaval sa na politikov, ktorí boli aktívni po páde Janukovyča.

Po vpáde ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 Portnov utiekol aj s rodinou do zahraničia (pravdepodobne odvtedy žili nepretržite v Španielsku). Ešte treba upozorniť na to, že Európska únia ho dávnejšie zaradila na svoj sankčný zoznam, ale neskôr ho vyškrtla, pretože uspel so žalobou na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Naopak, na čiernej listine USA zostal – Američania ho sankcionovali, pretože ho spájali s rozsiahlou korupciou na Ukrajine počas vládnutia Janukovyča.

Keď sa vrátime k možnému motívu, asi to skôr vyzerá na mafiánsky spôsob popravy počas bieleho dňa. Krvavý politický revanš nedáva logiku: veď ten, kto by chcel Portnova zlikvidovať, nečakal by na túto príležitosť tri roky po jeho odchode z Ukrajiny; mal by na to dosť času, keď od jari 2019 do jari 2022 znovu žil v Kyjeve…