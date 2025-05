Česko zruší opatrenia proti slintačke na slovenských hraniciach

Vozidlá nad 3,5 tony idúce zo Slovenska budú môcť pre vjazd do ČR použiť opäť ľubovoľný hraničný priechod, a to bez potreby dezinfekcie. Česko však aj naďalej bude vykonávať náhodné cestné kontroly vo vnútrozemí.

Ako pripomenula česká Štátna veterinárna správa (SVS), nákazová situácia sa v súčasnosti vyvíja priaznivo. Posledné ohnisko SLAK v chove hovädzieho dobytka v Maďarsku zaznamenali 17. apríla, na Slovensku 4. apríla. „Obe krajiny prijali súbor účinných opatrení proti šíreniu nákazy. V súčasnej dobe nič nenasvedčuje zhoršovaniu nákazovej situácie,“ uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček.

Česko preto uvoľňuje opatrenia, najmä tie, ktoré obmedzovali obchod s niektorými komoditami. Už od 18. mája prestal platiť zákaz dovozu zvierat náchylných na ochorenie SLAK, ako aj ďalších komodít zo Slovenska i Maďarska, ktorý platil viac ako dva mesiace.

Veterinári v spolupráci s českou políciou skontrolovali viac než pol milióna vozidiel a veterinárni inšpektori vykonali takmer 1500 podrobných kontrol. Dezinfekciou, ktorú zabezpečovali hasiči, prešlo takmer 400-tisíc automobilov. Z nich 20-tisíc áut, ktoré prepravovali veterinárny tovar, prešlo kompletnou dekontamináciou, spresnil český minister poľnohospodárstva Marek Výborný.

V Česku však v prihraničných oblastiach pokračujú s testovaním mlieka a monitorovaním zveri na prítomnosť vírusu SLAK, uviedol ústredný riaditeľ SVS Zbyněk Semerád. Aj naďalej platí zákaz vstupu osôb, ktoré sa v posledných 21 dňoch pohybovali okolo ohnísk SLAK, do chovov so zvieratami náchylnými na toto ochorenie. Ďalej SVS vyžaduje viesť záznamy o vjazde vozidiel a vstupe osôb do chovov. Vodiči áut zo zahraničia, ktoré vchádzajú do chovu, sa musia preukázať potvrdením o vykonanej dezinfekcii vozidla.