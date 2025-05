Putin vojnu neukončí, je presvedčený, že vyhráva, prvýkrát pripustil Trump mimo kamier

Útok rakety Iskander na ukrajinský výcvikový tábor Video Zdroj: MO RF

Podľa Bloombergu Putin stále verí, že do konca tohto roka môže získať kontrolu nad štyrmi ukrajinskými regiónmi, ktoré Rusko označuje za svoje. Tento postoj potvrdzuje, že Kremeľ nemá záujem na rýchlom prímerí a je pripravený vojnu predlžovať. Zároveň Putin údajne nemá obavy zo sprísnenia amerických sankcií.

Trump o výsledkoch telefonátu s Putinom informoval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú a fínskeho prezidenta Alexandera Stubba. Hoci pred telefonátom s Kremľom pripúšťal tvrdé sankcie, po rozhovore zmenil tón a vyhlásil, že nevidí dôvod konať okamžite.

Európski lídri ostali podľa zdrojov Axiosu po Trumpových slovách šokovaní a zaskočení. Reakcie sprevádzalo ticho a zmätok, keďže Putin už predtým súhlasil s mierovými rokovaniami a uskutočnilo sa aj prvé kolo v Istanbule. Trump zároveň priznal, že nevie, aké budú ďalšie kroky a či vôbec uvalí ďalšie sankcie.

Wall Street Journal uvádza, že hoci sa od Trumpa očakával tvrdší postoj, rozhovor s Putinom aspoň pomohol objasniť, že ruský prezident nie je v tejto fáze pripravený vojnu ukončiť. Zároveň to podčiarklo, že ťarcha ďalšej podpory Ukrajine môže teraz ležať viac na Európskej únii než na Spojených štátoch.

Trump vyhlásil, že USA sa môžu stiahnuť z mierových rokovaní, ak sa situácia nezmení, a že potrebuje aspoň dva týždne na zhodnotenie postupu Ukrajiny. Tento prístup vyvolal v Kyjeve obavy, že Spojené štáty nechajú Ukrajinu rokovať s Moskvou osamote.

Denník The New York Times označil telefonát za diplomatické víťazstvo pre Putina, aj keď varoval, že ruský prezident z toho nemusí získať očakávané výhody. Trump síce spomenul víziu budúcej ekonomickej spolupráce s Ruskom, no len po ukončení vojny, čím podkopal nádeje Moskvy na skorú normalizáciu vzťahov so Západom.

Ak bude Trump tieto témy spájať, Rusko podľa NYT môže zostať v ekonomickej izolácii bez šance na rýchle zrušenie sankcií alebo prísun zahraničných investícií. To by výrazne oslabilo ruské hospodárstvo aj vojnový potenciál.