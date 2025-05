Kauza Huawei: Belgickí prokurátori žiadajú zrušenie imunity piatich europoslancov

Belgickí prokurátori požiadali Európsky parlament o zrušenie imunity piatich poslancov v súvislosti s vyšetrovaním korupcie, do ktorého je zapojený čínsky technologický gigant Huawei. Informovala o tom predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas plenárneho zasadnutia v Bruseli.

Medzi menovanými sú maltský socialista Daniel Attard, bulharský centrista Nikola Minčev a traja talianski poslanci zo stredopravej frakcie – Salvatore de Meo, Giusi Princiová a Fulvio Martusciello.

O žiadostiach rozhodne parlamentný výbor pre právne záležitosti. Kauza, ktorá je už druhým veľkým korupčným škandálom v europarlamente za ostatné roky, vypukla v marci po policajných raziách v Belgicku a Portugalsku. Vyšetrovatelia podozrievajú lobistov spoločnosti Huawei z ponúkania darov poslancom výmenou za obhajobu jej záujmov v Bruseli. Osem osôb už bolo obvinených z korupcie, prania špinavých peňazí a účasti na zločineckej organizácii.

Niektorí z poslancov popreli akékoľvek pochybenie a spochybnili dôvody na zrušenie imunity. Giusi Princiová uviedla, že bola obvinená z účasti na stretnutí, na ktorom sa nezúčastnila, keďže v daný deň bola v Taliansku na školskom vystúpení svojej dcéry. „Dúfam, že táto zjavná zámena identity bude čoskoro objasnená,“ uviedla v stanovisku. Salvatore de Meo označil žiadosť za „neopodstatnenú“ a tvrdí, že sa nikdy nepostavil na stranu Huawei. „Ak by sme považovali účasť na neformálnom stretnutí za dostatočný dôvod na začatie právneho konania, vážne by to obmedzilo naše parlamentné aktivity,“ vyhlásil.

Nikola Minčev a Daniel Attard boli podľa vlastných slov terčom vyšetrovania pre pozvanie na futbalové zápasy bruselského klubu Anderlecht prostredníctvom svojich asistentov. Attard uviedol, že nemal žiadne predchádzajúce kontakty s osobou, ktorá je v súčasnosti vyšetrovaná, a že o jej úmysloch nevedel. Minčev dodal, že pozvanie na zápas prišlo od asistenta, ktorý je tiež vyšetrovaný. De Meo, Minčev a Attard deklarovali ochotu spolupracovať s úradmi. Fulvio Martusciello na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.

Spoločnosť Huawei v minulosti uviedla, že obvinenia z korupcie berie „vážne“ a má „nulovú toleranciu voči korupcii“. Prípad prichádza dva roky po škandále „Qatargate“, v ktorom boli europoslanci obvinení z prijímania úplatkov za podporu záujmov Kataru a Maroka.