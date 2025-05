Strieľali zranených, spiacich i deti. Stala sa z toho rutina. Veteráni britských zvláštnych síl prehovorili o vraždení v Afganistane

Nové svedectvá pochádzajú od viac ako 30 osôb, ktoré slúžili v osobitných jednotkách alebo po ich boku. Zahŕňajú obvinenia z vojnových zločinov, ktoré pokrývajú obdobie viac ako desiatich rokov – teda oveľa dlhšie ako tri roky, ktoré sú v súčasnosti v Británii predmetom verejného vyšetrovania, píše server BBC, ktorý sa možnými vojnovými zločinmi páchanými SAS na misiách v Afganistane zaoberá už mnoho rokov.

„Spútali malého chlapca a zastrelili ho," spomína jeden z veteránov, ktorý slúžil v SAS v Afganistane. „Bolo to očividne dieťa, ktoré ani zďaleka nedosiahlo vek bojovníka."

Zabíjanie zadržaných sa podľa neho „stalo rutinou". „Zakaždým niekoho prehľadali, spútali a potom zastrelili. „Potom odrezali plastové putá, ktoré používali na spútanie, a „priložili pištoľ" k telu, vypovedal.

Najzávažnejšie obvinenia – popravy neozbrojených či zranených osôb – sa po prvý raz týkajú tiež SBS, elitnej jednotky kráľovského námorníctva. Veterán, ktorý v nej slúžil, povedal, že niektorí vojaci podľahli „davovej psychóze", a ich správanie počas operácií opísal ako „barbarské". „Videl som, ako tým najtichším chlapcom preplo a začali vykazovať vážne psychopatické črty," povedal. „Správali sa protiprávne. Cítili sa nedotknuteľní."

Špeciálne jednotky boli do Afganistanu vyslané, aby chránili britských vojakov pred bojovníkmi a atentátnikmi Talibanu. Konflikt si medzi príslušníkmi britských ozbrojených síl vyžiadal mnoho obetí – 457 ich prišlo o život a tisíce ďalších boli zranených.

Britské ministerstvo obrany na otázku BBC ohľadom nových svedectiev uviedlo, že je „plne odhodlané" podporiť aktuálne verejné vyšetrovanie údajných vojnových zločinov a že vyzýva všetkých veteránov, ktorí majú relevantné informácie, aby sa prihlásili.

Očití svedkovia, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity z dôvodu faktického záväzku mlčanlivosti o operáciách špeciálnych síl, BBC oznámili, že počas operácií v Afganistane aj Iraku pravidelne a zámerne porušovali vojnové zákony aj tie najšpičkovejšie britské pluky.

Tieto zákony stanovujú, že pri podobných operáciách môžu byť ľudia úmyselne zabíjaní len vtedy, ak predstavujú priame ohrozenie života britských vojakov alebo iných osôb. Príslušníci SAS a SBS si však podľa očitých svedkov stanovili vlastné pravidlá.

Jeden zo svedkov, ktorý slúžil u SAS, uviedol, že sa zabíjanie stávalo „návykovou záležitosťou" a že niektorí príslušníci elitného pluku boli v Afganistane „týmto pocitom opojení". Bolo tam „veľa psychotických vrahov", povedal BBC. „Pri niektorých operáciách vojaci chodili do budov typu penziónov a všetky tam pozabíjali," vyhlásil tento svedok. „Prišli tam a na mieste zabili všetkých, ktorí tam spali. Zabíjať ľudí v spánku je neospravedlniteľné," dodal.

Iný veterán, ktorý slúžil u SBS, vypovedal, že po zabezpečení danej oblasti ju začali prečesávať útočné tímy, ktorých členovia strieľali všetkých, ktorí ležali na zemi, kontrolovali telá a dorážali každého, kto zostal nažive. „Čakalo sa to, netajilo sa to. Všetci o tom vedeli," povedal.

Úmyselné zabíjanie zranených osôb, ktoré nepredstavujú hrozbu, by znamenalo jasné porušenie medzinárodného práva. Tento veterán BBC povedal, že zranení boli zabíjaní úplne rutinne. To zabíjanie bolo „úplne zbytočné", dodal. „To neboli rany z milosti. To boli vraždy."