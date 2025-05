Springsteen vytočil Trumpa viac ako čakal, urazený šéf Bieleho domu zdieľal urážlivú videomontáž

Video, ktoré americký prezident zdieľal na svojej vlastnej sieti Truth Social a neskôr aj na sieti X, videlo niekoľko desiatok miliónov ľudí.

Vo videomontáži počas ôsmich sekúnd vidno Trumpa s MAGA čiapkou pritom, ako odpaľuje golfovú loptičku. Neskôr sa vo videu objaví Springsteen, ktorý na pódiu zakopne a spadne, čo Trump nechal prerobiť tak, že ho v tej chvíli trafí práve tá loptička.

Slovná prestrelka medzi spevákom a prezidentom sa začala minulý týždeň, keď Springsteen v príhovore na svojom koncerte v britskom Manchestri vyhlásil, že Amerika „je v súčasnej dobe v rukách skorumpovanej, nekompetentnej a vlastizradnej administratívy" a že krajinu môžu zachrániť už len sami Američania, „ktorí sú tým posledným". Trumpa tiež označil za nespôsobilého vykonávať funkciu.

„Moja vlasť Amerika, ktorú milujem a o ktorej som písal, Amerika, ktorá je 250 rokov majákom nádeje a slobody, je momentálne v rukách skorumpovanej, neschopnej a vlastizradnej vlády," uviedol Springsteen.

„V Amerike prenasledujú ľudí za to, že využívajú svoje právo na slobodu prejavu a vyjadrujú nesúhlas… najbohatší muži sa vyžívajú v tom, že nechávajú napospas chorobám a smrti najchudobnejšie deti na svete. V našej krajine si sadisticky užívajú bolesti, ktoré pôsobia lojálnym americkým pracovníkom. Rušia historické opatrenia v oblasti občianskych práv, ktoré viedli k spravodlivejšej a pluralitnej spoločnosti," dodal hudobník. Zároveň Trumpovu administratívu obvinil z toho, že opúšťa spojencov a stojí na strane diktátorov namiesto tých, ktorí bojujú za svoju slobodu, vyvíja finančný nátlak na univerzity, ktoré sa odmietajú ideologicky podvoliť a deportuje cudzincov s trvalým pobytom bez riadneho procesu. Svojich fanúšikov Springsteen vyzval, aby sa „postavili proti autoritárstvu a za slobodu".

„Veľmi preceňovaný Bruce Springsteen ide do cudzej krajiny, aby hovoril škaredo o prezidentovi Spojených štátov. Nikdy som ho nemal rád, nikdy som nemal rád jeho hudbu, ani jeho radikálnu ľavicovú politiku – a hlavne, nie je to talentovaný človek. Je to len dotieravý, namyslený hňup," napísal v reakcii Trump na svojej sieti Truth Social. Muzikanta označil prirovnal k „zoschnutej sušenej slivke" s tým, že má „úplne atrofovanú kožu". „Mal by radšej držať pusu, kým sa nevráti späť do krajiny – to je jednoducho normálne. A potom uvidíme, ako to s ním dopadne!," zakončil Trump.

Springsteen pritom patrí k najúspešnejším a najvplyvnejším hudobným hviezdam, celosvetovo predal vyše 140 miliónov albumov a dostal tiež rad ocenení, vrátane dvadsiatky cien Grammy, dvoch Zlatých glóbusov a jedného Oscara za pieseň k filmu Philadelphia.

Trump tiež poznamenal, že Springsteen podporoval jeho predchodcu v Bielom dome Joea Bidena, ktorého označil za „mentálne neschopného blázna a najhoršieho prezidenta v dejinách".

Springsteen dlhodobo podporuje prezidentských kandidátov Demokratickej strany. Stanica NBC News pripomenula, že to nie je prvýkrát, čo spevák verejne skritizoval Trumpa. Pred prezidentskými voľbami v roku 2016 rocker republikánskeho kandidáta označil za „bezostyšného toxického narcistu".

Springsteen pritom nie je jediný umelec, ktorého Trump na svojej sieti skritizoval počas návratu z Blízkeho východu do Spojených štátov. „Všimol si niekto to, že od chvíle, čo som povedal, že nenávidím Taylor Swiftovú, už nie je tak ‚v kurze‘?," pýtal sa prezident bez toho, aby bolo zrejmé, prečo sa príspevok rozhodol zdieľať práve teraz.

35-ročná Swiftová je najbohatšou hudobníčkou planéty, jej osobný majetok sa odhaduje na 1,6 miliardy dolárov, získala 14 cien Grammy a 30 cien MTV Video Music, pripomína agentúra AFP. Trump prvý raz povedal, že speváčku nenávidí, po tom, ako v septembri podporila jeho volebnú sokyňu v prezidentských voľbách Kamalu Harrisovú. Vo voľbách v roku 2020 Swiftová podporila Bidena.

Americký prezident tiež obvinil demokratku Kamalu Harrisovú, že v rámci svojej vlaňajšej prezidentskej kampane zaplatila celebritám, ako sú práve Bruce Springsteen, Beyoncé, Bono či Oprah Winfreyová, aby jej vyjadrili podporu. Vo veci požaduje rozsiahle vyšetrovanie. Podľa neho ide o nelegálny volebný podvod.

„Koľko Kamala Harrisová zaplatila Bruceovi Springsteenovi za jeho úbohé vystúpenie počas svojej kampane na prezidentku?… Kandidáti nemajú dovolené platiť za vyjadrenie podpory, čo Kamala urobila pod zámienkou platenia za zábavu," uviedol Trump. Tento príspevok nasledoval po správe, že sa spevák Springsteen už na druhom koncerte vyjadril proti politike Trumpovej administratívy.

Trump v ďalšom príspevku uviedol, že speváčke Beyoncé bolo zaplatených 11 miliónov dolárov, „aby vstúpila na pódium, rýchlo vyjadrila podporu Kamale a odišla za hlasného bučania bez toho, aby zaspievala jedinú pieseň".

Počas kampane Harrisovej sa objavili zvesti, že podporovatelia demokratickej kandidátky z radov celebrít dostali za svoju podporu zaplatené, ale jej vysokopostavení spojenci tieto tvrdenia rýchlo odmietli.

Harrisová mala množstvo hollywoodskych podporovateľov, ktorí počas jej kampane vystúpili na jej podporu. Trumpa podporilo tiež niekoľko celebrít, vrátane hudobníka Kida Rocka, ktorý vystúpil na zjazde Republikánskej strany.