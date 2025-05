Dobré ráno praje kontajnerová loď. Nór sa pri pohľade na svoju záhradu nestihol diviť

Loď dlhá 135 metrov podľa snímok z nehody len tesne minula drevený dom Johana Helberga. Nehoda sa stala vo štvrtok okolo piatej hodiny rannej. Helberga prebudil jeho vydesený sused, ktorý sledoval, ako si to loď mieri priamo na breh v obci Byneset. „Zvonček zazvonil v dobe, keď nerád otváram,“ vysvetlil Helberg miestnej televízii TV2, prečo hneď neotvoril. Britskému denníku The Guardian povedal, že potom šiel k oknu a bol celkom ohromený, keď zbadal veľkú loď. „Musel som sa nakloniť, aby som videl až hore. Bolo to také neskutočné,“ dodal majiteľ domčeka.

Helberg si je vedomý, že nehoda mohla skončiť ešte oveľa horšie. „Päť metrov ďalej a mal by som to v spálni,“ povedal nórskej verejnoprávnej televízii. „Nič som nepočul,“ dodal.

Jeho sused Jostein Jorgensen povedal, že ho prebudil zvuk plavidla, ktoré v plnej rýchlosti mierilo na pevninu, a bežal k susedovmu domu. „Bol som presvedčený, že už je vonku, ale nie, nebola tam známka života. Niekoľkokrát som zvonil pri dverách a nič,“ povedal Jorgensen. „Až keď som mu zavolal na telefón, podarilo sa mi s ním skontaktovať,“ povedal TV2.

Nákladná loď NCL Salten plávajúca pod cyperskou vlajkou mala na palube 16 ľudí a plávala Trondheimským fjordom do mesta Orkanger, keď sa odchýlila od stanoveného kurzu. Pri nehode, ktorú vyšetruje nórska polícia, nebol nikto zranený.

„Je to veľmi rozmerný nový sused, ale čoskoro bude musieť odísť,“ komentoval Helberg kolos na svojom pozemku.

Spoločnosť NCL, ktorá mala loď prenajatú, nehodu označila za vážnu a vyjadrila vďaku nad tým, že nikto nebol zranený. „V súčasnosti nevieme, čo incident spôsobilo a čakáme na záver prebiehajúceho vyšetrovania, ktoré vedú príslušné úrady,“ povedala generálna riaditeľka spoločnosti Bente Hetlandová.

Podľa informácií médií loď nabehla na plytčinu už v roku 2023, ale podarilo sa jej vyslobodiť sa vlastnou silou.