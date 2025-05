Je Kimov torpédoborec deravý? KĽDR: Oprava na 10 dní. Juhokórejský expert: Rok, ale môžu ju naoko vyrovnať a natrieť

Vodca Kim z incidentu obvinil vojenských predstaviteľov, vedcov a prevádzkovateľov lodeníc. Vojenská komisia si už nechala predvolať správcu lodenice Hong Kil Hoa.

„Poškodenie nie je vážne a mohlo by byť opravené približne do desiatich dní. Trup na pravoboku je poškriabaný a do zadnej časti vnikla morská voda,“ uviedla severokórejská štátna agentúra KCNA. To ale spochybňuje juhokórejský odborník I Il-u. Domnieva sa totiž, že je zaplavená aj strojovňa torpédoborca, ktorá sa práve nachádza v zadnej časti, a že pravobok lode nie je poškriabaný, ale deravý.

Vojnová loď KĽDR sa pri spúšťaní na vodu rozbila. Kim Čong-un sa prizeral a zúril Video

Severokórejská agentúra odmietla skoršie špekulácie o tom, že na dne trupu zostali diery, čo sa ale nedá nezávisle overiť. Plavidlo totiž podľa informácií juhokórejskej armády leží čiastočne ponorené na boku pri prístave. Loď musí byť podľa Kima opravená pred zasadnutím ústredného výboru vládnucej strany na konci júna.

Putin pri krste jadrovej ponorky Perm, bude vyzbrojená Zirkónmi Video

Na opätovné uvedenie torpédoborca do chodu stačí podľa KCNA desať dní, počas ktorých odčerpajú zamestnanci lodenice morskú vodu z vnútra, narovnajú loď a opravia škrabance. Naopak, Il-u sa domnieva, že skutočná oprava zaberie viac ako rok, pretože plavidlo potrebuje nový motor, a to si vyžaduje rozrezanie trupu. Severná Kórea sa však podľa neho môže tváriť, že loď je opravená tým, že ju narovná, dá jej nový náter a bude tvrdiť, že ju už spustila na vodu.

Čítajte viac Vojnová loď KĽDR sa pri spúšťaní na vodu rozbila. Kim Čong-un sa prizeral a zúril

Pre Kima je poničenie torpédoborca ponižujúce, píše AP. Avšak tým, že túto skutočnosť netajil, chce podľa AP ukázať svetu svoje odhodlanie modernizovať vojnové loďstvo, doma zvýšiť stranícku disciplínu a upevniť svoju moc nad vedcami a inžiniermi.

Ruská fregata predviedla simulovaný útok Zirkónom - hypersonickou raketou (archívne video) Video

KĽDR na konci apríla vykonala prvú skúšobnú streľbu zo svojho nového viacúčelového torpédoborca triedy Čche Hjon. Raketové systémy sa podľa odborníkov podobajú na tie ruské, čo nahráva špekuláciám o technologickej pomoci Moskvy výmenou za severokórejských vojakov bojujúcich po boku Rusov vo vojne proti Ukrajine. Námorníctvo by torpédoborec malo nasadiť v budúcom roku a podľa expertov hrozí, že by mohol odpaľovať jadrové zbrane z mora, dodala agentúra Johnap.