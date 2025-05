Európa má plán pre prípad, že sa Trump definitívne odvráti od Ukrajiny, píše Bloomberg

MIM-23 Hawk chráni oblohu nad Ukrajinou. Raytheon MIM-23 HAWK („Homing All the Way Killer“) je americká protilietadlová raketa stredného doletu.

MIM-23 Hawk chráni oblohu nad Ukrajinou. Raytheon MIM-23 HAWK („Homing All the Way Killer“) je americká protilietadlová raketa stredného doletu.

Jednou z možností, ktorú zvažujú, je nákup amerických zbraňových systémov. Informuje o tom Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.

Rusi sa zúrivo tlačia na Pokrovsk, Ukrajinci ničia ich línie

Európa nemá dostatočné zásoby zbraní ani kapacity na ich hromadnú výrobu, a preto sa čoraz reálnejšou možnosťou javí nákup amerických zbraňových systémov európskymi krajinami s následným odovzdaním Ukrajine, uviedli zdroje pre agentúru.

Tento krok by podľa nich pomohol Ukrajine zadržať ruský postup a zároveň vyvinúť nový tlak na vodcu Kremľa Vladimira Putina, aby sa vážne zaoberal otázkou prímeria. Ak by sa zároveň podarilo presvedčiť Trumpa, aby pokračoval v poskytovaní spravodajských informácií, Ukrajina by si pravdepodobne dokázala udržať svoje pozície, píše Bloomberg.

Peklo na nebi: Ukrajinci bránia Odesu pre Rusmi

„Úprimne povedané, neviem, aké zlé to bude, ak sa USA stiahnu, ale zároveň umožnia Európe alebo Ukrajine nakupovať americké zbrane a pokračovať vo výmene spravodajských informácií. Nie je to ideálne riešenie, určite nie najlepšie, ale ani najhorší scenár, ktorého sme sa obávali,“ povedal Andrew Weiss, viceprezident pre výskum v Carnegieho nadácii pre medzinárodný mier.

Takýto vývoj postaví Donalda Trumpa pred zásadnú voľbu: pokračovať v obchádzaní konfliktu s Vladimirom Putinom, alebo profitovať z predaja veľkých objemov zbraní.

Vyčerpané dodávky do konca leta?

Odborníci varujú, že dodávky zbraní, ktoré boli schválené a financované ešte počas administratívy predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena, sa môžu vyčerpať už toto leto — a Európa pravdepodobne nebude schopná túto medzeru zaplniť. Putin sa podľa nich pokúsi túto situáciu využiť vo svoj prospech.

Preto je podľa Charlesa Kupchana, hlavného výskumného pracovníka Rady pre medzinárodné vzťahy, dodávka amerických zbraní Ukrajine — či už formou predaja, alebo pomoci — jediným spôsobom, ako presvedčiť Putina, aby vojnu ukončil.

Trump vyzval Putina, aby prestal útočiť a uzavrel mierovú dohodu

„Trump si uvedomuje, že ak ‚hodí Ukrajinu cez palubu‘ a Rusko ju prinúti kapitulovať, bude to pre neho obrovská politická porážka. Ukrajina sa preňho stane novým Afganistanom — ak nie niečím ešte horším,“ vyhlásil Kupchan.

Trump sa približuje k Putinovi

V Európe vyvolal rozhovor medzi Putinom a Trumpom šok. Európski lídri sa obávajú zrady ukrajinských záujmov a domnievajú sa, že americký prezident by mohol uzavrieť dohodu s Putinom, ktorá by vyhovovala jeho maximalistickým požiadavkám — a zároveň by obetovala záujmy Ukrajiny v snahe čo najrýchlejšie ukončiť boje, uviedol skôr Financial Times.

Podľa The Times sa nádeje na americké sankcie voči Rusku ešte viac rozplynuli. Namiesto očakávaných tvrdých opatrení Trump označil svoj rozhovor s ruským diktátorom Vladimirom Putinom za „výborný“ a vyhlásil, že Rusko má „obrovskú príležitosť“ obchodovať s USA po skončení vojny na Ukrajine.

Ruské tanky skončili v plameňoch, ukrajinskí lovci útočili

Telefonát medzi Trumpom a Putinom, ktorý sa uskutočnil 29. mája, nepriniesol žiadny prelom — naopak, podľa CNN ukázal, aké nepravdepodobné je v súčasnosti ukončenie vojny na Ukrajine. Keď Trump po rozhovore vyhlásil, že Ukrajina a Rusko „čoskoro začnú“ rokovania o prímerí a ukončení vojny — napriek tomu, že boje pokračujú — fakticky podporil postoj Kremľa. Informuje agentúra UNIAN.