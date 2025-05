Učiteľa v Nemecku šikanovali moslimskí žiaci. Lebo priznal, že je gej

Deti chcel učiť tolerancii a tí mu to oplatili šikanovaním. Prípad učiteľa zo základnej školy v Berlíne je ukážkou, aké následky môže mať nezvládnutá integrácia migrantov. Po tom, čo sa verejne priznal, že je homosexuál, mu jeho moslimskí žiaci urobili zo života peklo. Vulgárne nadávky, urážky a vyhrážanie spôsobili, že s psychickými problémami skončil na péenke. A nikto z rodičov ani vedenia školy sa ho nezastal.

„Skončíš v pekle. Si hanba pre islam. Teploši sú odporní.“ Aj také pokriky si vypočul 43-ročný učiteľ Oziel Inácio-Stech. Jeden chlapec mu na školskom dvore pred množstvom detí nadával, že je „hnusný“ a „nie je muž“.

Inokedy zase kopali do dverí triedy, kde učil, potom vtrhli dnu a revali, že „byť teplým je odporné“ a je „hanbou pre rodinu“. „Ty teploš, choď odtiaľto preč! Tu šéfuje islam,“ povedal mu ďalší žiak.

„Je to ako nočná mora,“ zdôveril sa pedagóg, o ktorého osude ako prvý informoval denník Süddeutsche Zeitung a následne viaceré nemecké médiá.

S mobbingom na škole bojoval dva roky, kým ho to zlomilo. Dnes trpí panickými atakmi, posttraumatickou stresovou poruchou, nemôže ďalej pracovať a lieči sa u psychoterapeuta.

Nechcel tajiť, kým je

Všetko sa pritom začalo nevinne. Inácio-Stech pochádza z Brazílie, kde učil dejepis. Keď si v Nemecku našiel priateľa, v roku 2010 sa presťahoval do Berlína. Aby mu uznali vzdelanie, musel si doplniť kvalifikáciu a absolvovať rôzne kurzy.

Pred ôsmimi rokmi si našiel prácu na Základnej škole Carla Bolleho vo štvrti Moabit, kde má viac ako polovica obyvateľov prisťahovalecký pôvod. Na škole je podiel cudzincov ešte vyšší – zo zhruba 325 žiakov tvoria až 95 percent, pričom 80 percent detí vyznáva islam.

Spočiatku bol medzi nimi obľúbený, keďže bol vždy ochotný pomôcť a venovať sa tým, ktorí mali ťažkosti s učením. Deti tiež podporoval k vzájomnej úcte a samostatnému mysleniu, viedol i niekoľko krúžkov.

„Vždy bol obohatením, spoľahlivý, dobrý kolega, trpezlivý, pokojný pedagóg a vzor pre deti,“ citovali noviny Märkische Oderzeitung (MOZ) Rebekku Mandovú, ktorá je Ozielovou kolegyňou už osem rokov.

Brazílčan v škole dlho tajil, že je gej, ako aj to, že žije v manželstve s mužom. Potom však natrafil na výzvu odborového zväzu pracovníkov školstva (GEW), aby učitelia patriaci ku komunite LGBTI+ vystúpili zo „šedej zóny“ a prestali skrývať svoju sexuálnu orientáciu.

Oziel uveril, že ak chce bojovať proti diskriminácii, musí ísť príkladom, a tak to verejne priznal. Manžela dokonca zobral na jednu školskú oslavu.

Berlín má povesť tolerantného mesta, ale moslimskí žiaci na jeho škole sú iní. Už predtým sa sťažovali na krátke sukne miestnych učiteliek.

Aj naňho zareagovali posmeškami a nenávisťou. Odstup si odrazu držali už i deti z nižších ročníkov. „Nemôžem od teba zobrať jedlo. Mama povedala, že si nečistý,“ odmietla ho jedna tretiačka, keď jej ponúkal chlebíčky s kakaom.

Útoky a obvinenia

O prvom homofóbnom útoku na Oziela sa zachovala správa, ktorú spísala učiteľka nemčiny. „Y. si robil žarty z homosexuálov a k pánovi Ináciovi-Stechovi sa správal neúctivo a urážlivo,“ zaznamenala do protokolu v máji 2023.

Jej kolegovi sa vraj výtržník pred celou triedou vyhrážal násilím, následkom čoho tam vypukol chaos a situáciu sa podarilo upokojiť až po tom, čo iná učiteľka problémového žiaka i s jeho kumpánom vyviedla von.

Rodičia z islamských rodín sa na Oziela sťažovali aj u riaditeľky, ktorá mu oznámila, že ho podozrievajú z „prílišnej blízkosti k deťom“. Pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania ho neskôr vyšetrovala polícia, no trestné stíhanie na jeseň minulého roka zastavila.

Hoci sa zaňho postavili takmer všetci kolegovia, vedenie školy argumentovalo, že prevažná väčšina žiakov pochádza z islamských rodín, ktoré nie sú pripravené prijať rozmanitosť, a preto mu odporučilo, aby požiadal o preloženie.

Oziel sa však napriek pokračujúcemu mobbingu odmietol vzdať. Odvolávajúc sa na zákony proti diskriminácii sa obrátil na školský dozor i školskú senátorku v Berlíne, ale nepochodil.

„Som veľmi sklamaný z berlínskeho školstva, pretože som nikde nenašiel podporu,“ uviedol pre MOZ. To, čo zažil, ho však neodradilo. Ako priblížil denník Süddeutsche Zeitung, do školy sa chce vrátiť, len čo sa dá zdravotne do poriadku.

„Deti ma potrebujú,“ zdôvodnil s tým, že názory nezmenil. Ani sa údajne nestane voličom krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá navrhuje tvrdé opatrenia proti migrantom.

Ako objasnil, jeho cieľom je, aby žiaci vďaka učiteľom zistili, že existuje aj iný svet než ten, ktorý poznajú z moslimského prostredia.

Násilia na školách pribúda

Po medializácii prípadu Oziela napokon podporili viacerí nemeckí politici. Podľa spolkového exministra školstva Cema Özdemira, ktorý má sám turecké korene, sú podobné incidenty neprijateľné.

„Rodičia by sa nemali zaujímať ani o dĺžku sukní učiteliek, ani o sexuálnu orientáciu učiteľského zboru,“ zdôraznil na sociálnej sieti X.

A dodal, že v prípade mobbingu, diskriminácie či vyhrážok musí vedenie školy zakaždým vyvodiť dôsledky a nebrať falošné ohľady. „Inak podporujeme to, že sa z páchateľov stávajú obete, čo dáva priestor antiliberálnym, reakcionárskym vzorcom z ich pôvodnej kultúry,“ upozornil.

Ako Pravda už vo februári informovala, až 41 percent žiakov na nemeckých školách tvoria deti migrantov, v niektorých veľkých mestách sú školy, kde je to vyše 90 percent. V triedach pribúda násilie a šikanovanie, zároveň sa zhoršuje prospech školákov a vzniká segregácia.

Z prieskumu Nadácie Roberta Boscha vyplýva, že s prejavmi psychického či fyzického násilia sa v Nemecku stretáva takmer každý druhý učiteľ. Keďže to mnohí riešia odchodom, v nemeckom školstve v súčasnosti chýbajú desaťtisíce pedagogických zamestnancov.