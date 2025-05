Kim má prvých troch vinníkov za nehodu torpédoborca, zatkli ich

Vojnová loď KĽDR sa pri spúšťaní na vodu rozbila. Kim Čong-un sa prizeral a zúril Video

Nehoda, ktorú Pchjongjang označil za „vážnu“, sa stala ešte v stredu pri slávnostnom púšťaní 5000 ton vážiaceho torpédoborca v prístavnom meste Čchongdžin na východe KĽDR. Severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že porucha mechanizmu spôsobila predčasné skĺznutie kormy plavidla.

Medzi zadržanými osobami je hlavný inžinier lodenice Čchongdžin, vedúci dielne na stavbu trupov a zástupca manažéra pre administratívne záležitosti, ktorí sú podľa KCNA zodpovední za nehodu.

Pri incidente bol prítomný aj severokórejský vodca Kim Čong-un, ktorý hovoril o „kriminálnom čine“ zapríčinenom „absolútnou nedbanlivosťou“.

Americké a juhokórejské spravodajské služby podľa Soulu vyhodnotili, že „pokus o bočné spustenie“ lode KĽDR zlyhal a plavidlo zostalo visieť vo vode.

Podvodná aj vnútorná inšpekcia podľa KCNA však potvrdila, že na rozdiel od pôvodných odhadov neboli v spodnej časti torpédoborca žiadne diery. KCNA uviedla, že rozsah poškodenia nie je vážny.

"Poškodenie nie je vážne a mohlo by byť opravené približne do desiatich dní. Trup na pravoboku je poškriabaný a do chrbtovej časti vnikla morská voda, "uviedla KCNA. To ale spochybňuje juhokórejský odborník I Il-u. Domnieva sa totiž, že je zaplavená aj strojovňa torpédoborca, ktorá sa práve nachádza v zádovej časti, a že pravobok lode nie je poškriabaný, ale deravý.

Torpédoborec v KĽDR predstavili ako najväčšiu vojnovú loď Severnej Kórey, ktorá bola navrhnutá na prepravu viac ako 70 rakiet s cieľom posilniť námorné schopnosti krajiny. Pchjongjang uviedol, že torpédoborec uvedú do prevádzky „začiatkom budúceho roka“. Analytici tvrdia, že pri stavbe lode mohli pomáhať Rusi, píše AFP.