Taliansko vymiera, mladí z neho utekajú. Vládu to však netrápi

Krásna krajina (bel paese), ako prezývajú Taliansko, má čoraz vráskavejšiu tvár. Už roky ju trápi vážna demografická kríza. Rodí sa príliš málo detí a obyvateľstvo starne. Odborníci varujú, že ak sa nepodarí zvrátiť nepriaznivý vývoj, do roku 2050 by štát mohol stratiť až desať percent populácie. Situáciu zhoršuje aj neustály "odlev mozgov" - od roku 2011 odišlo do cudziny už takmer 700-tisíc mladých Talianov.

„Najvážnejším problémom nie je len to, že odchádzajú inam, ale najmä to, že k nám neprichádzajú žiadni mladí ľudia z iných európskych krajín,“ citoval taliansky denník La Stampa Alessandra Fotiho, imunológa na Inštitúte Maxa Plancka v Berlíne, ktorý sa téme venoval v knihe Stai fuori! Come il Belpaese spinge i giovani ad andare via (Zostaňte vonku! Ako krásna krajina núti mladých ľudí k odchodu).

V neznámom kúte Talianska sa zrazu obloha sfarbila do ružovej a fialovej. Takýto záber na západ slnka neuvidíte hocikde Video Zdroj: TV Pravda

Jeho vlasť už podľa neho prestáva byť dobrým miestom na život. „Taliani hromadne odchádzajú do Anglicka, Nemecka a Francúzska, ale Angličanom, Nemcom a Francúzom ani len nenapadne, aby prišli k nám. Ak aj pricestujú, tak iba kvôli dovolenke, cestovinám a zmrzline,“ dodal ironicky Foti.

Upozornil, že politikov tento problém nezaujíma, a preto ho neriešia. To, že krajinu opustil taký ohromný „ľudský kapitál“, jej pritom podľa expertov spôsobilo straty v hodnote najmenej 134 miliárd eur.

Úbytok obyvateľstva

Mierny pokles obyvateľstva Taliansko eviduje už jedenásť rokov, no demografické údaje sú čoraz alarmujúcejšie. V roku 2023 zaznamenali v krajine výrazný prepad pôrodnosti, keď prišlo na svet iba 379-tisíc detí.

Oproti roku 2008 to znamenalo pokles až o 34 percent. Keďže predvlani zároveň zomrelo asi 661-tisíc ľudí, prirodzený úbytok predstavoval celkovo 282-tisíc obyvateľov.

Podľa talianskeho štatistického úradu ISTAT sa vývoj nezlepšil ani v minulom roku. Naopak, narodilo sa iba 370-tisíc detí, teda zase o 2,6 percenta menej ako v predošlom roku.

Beztak nízka miera pôrodnosti klesla až na 1,18 dieťaťa, čo je veľmi málo. Aby sa počet obyvateľstva akéhokoľvek štátu neznižoval, priemerná pôrodnosť by mala byť aspoň na úrovni 2,1 dieťaťa na ženu.

Výsledkom je, že kým ešte v roku 2017 v krajine žilo rekordných 60,8 milióna obyvateľov, v tomto roku sa ich počet odhaduje už len na 58,5 milióna. Keby tento trend pokračoval, tak už v priebehu niekoľkých desaťročí hrozí, že Taliansko príde o polovicu populácie.

Čítajte viac Izrael má problém. Mladí Židia utekajú z krajiny

O nič lepšie nevyzerajú ani ďalšie ukazovatele. Priemerný vek rodičiek sa zvýšil na 32,6 roka, zmenšuje sa i veľkosť priemernej talianskej rodiny – za posledných 20 rokov klesol počet jej členov z 2,6 na 2,2.

Viac ako tretina domácností dnes pozostáva len z jednej osoby a rodiny s deťmi tvoria už iba 29 percent všetkých domácností. V približne 350 obciach v odľahlých horských oblastiach žije sotva 300 obyvateľov a vlani tam neprišlo na svet ani jedno dieťa.

Priemerný vek populácie podľa štatistických údajov vlani stúpol o tri mesiace na 46,8 roka. V krajine, ktorá bola v minulosti známa veľkými rodinami, teraz deti do 14 rokov tvoria už len 1,9 percenta populácie, zatiaľ čo podiel seniorov starších ako 65 rokov vzrástol na 24,7 percenta. Počet obyvateľov, ktorí majú viac ako 80 rokov, už prevyšuje počet detí vo veku do desať rokov.

Migranti ako náhrada?

Okrem zlého demografického vývoja, keď sa rodí oveľa menej ľudí, ako zomiera, dopláca Taliansko i na spomenutý „odlev mozgov“. Za posledných 14 rokov odišlo hľadať šťastie za hranice až 691-tisíc Talianov vo veku 18 až 34 rokov. Ak by sa k nim prirátali aj tí starší, celkový počet emigrantov by dosiahol vyše milióna.

Odborníci upozorňujú, že mladí ľudia, ktorí sa rozhodli pre odchod z krajiny, majú väčšinou lepšiu kvalifikáciu. Podľa nadácie Fondazione Nord Est má až 48 percent z nich vysokoškolské vzdelanie, takže Taliansko naozaj prichádza o talenty.

Toto zistenie je o to závažnejšie, že krajina trpí nedostatkom mladých ľudí s diplomom. V tomto smere výrazne zaostáva za priemerom Európskej únie.

Čítajte viac Meloniová má blízko k Trumpovi. Stane sa jeho trójskym koňom v Európe?

Nadácia navyše vyvracia argumenty talianskych politikov, že sa netreba znepokojovať, pretože pohyb obyvateľstva v rámci EÚ je normálny jav a patrí k dynamike pracovného trhu.

Podľa expertov by to bolo v poriadku, keby namiesto mladých ľudí, ktorí vycestovali za hranice, prichádzali ich rovesníci z cudziny. Pre nich však Taliansko nie je príťažlivé.

V rebríčku vybraných štátov, na ktorý sa odvoláva La Stampa, je Taliansko dokonca na poslednom mieste medzi obľúbenými destináciami mladých ľudí. Zatiaľ čo Švajčiarsko priťahuje až 34 percent z nich, Švédsko 14 a Dánsko 10 percent, do Talianska by prišlo pracovať len šesť percent mladých Európanov.

Na každého cudzinca do 34 rokov, ktorý sa rozhodne pre zamestnanie v Taliansku, tak pripadá osem až deväť mladých Talianov, ktorí krajine dajú zbohom.

Mohlo by Taliansko úbytok obyvateľov kompenzovať prijímaním utečencov? Je pravda, že na Apeninský polostrov v poslednom čase smerujú tisíce nelegálnych migrantov, predovšetkým po Stredozemnom mori.

Čítajte viac Dvanásť hodín samo na mori. Zo 45 migrantov prežilo plavbu iba malé dievča

Podľa analytikov ich je však menej ako Talianov, ktorí odchádzajú. „Za štyri roky (2018 – 2021, pozn. red.) pristálo v Taliansku 131 210 imigrantov, no v rovnakom čase sa 497 240 Talianov presťahovalo do zahraničia,“ citovali Fotiho noviny La Stampa.

Pre portál denníka Il Fatto Quotidiano sa posťažoval, že napriek „exodu“ Talianov, aký nezaznamenali od začiatku 70. rokov, politici tému ignorujú a spolu s médiami radšej zveličujú „inváziu migrantov“.

Dôsledkom je, že nikto nerieši dôvody, prečo mladí ľudia odchádzajú. Nehovoriac o tom, že chudobní utečenci z Afriky či Blízkeho východu nemajú také vzdelanie ako tí, čo sa z Talianska vysťahovali.

Ľahostajnosť politikov

Príčiny „odlevu mozgov“ sú známe. Veľa napovedá už vlaňajší prieskum agentúry Ipsos, v ktorom sa viac ako 35 percent mladých Talianov vyjadrilo, že sú pripravení odísť do zahraničia.

Ako hlavné dôvody uviedli, že sú tam lepšie pracovné príležitosti a vyššie mzdy. Priemerný mesačný plat talianskeho absolventa dosiahol v minulom roku 1 393 eur, kým jeho rovesníci v cudzine zarábali v priemere 2 174 eur.

Okrem platov podľa Fotiho mladých Talianov láka von i lepšie sociálne zabezpečenie, výhodnejšie možnosti bývania a otvorenejší systém, ktorý im umožňuje osobný rast.

Čítajte viac Rusko vymiera. Putin žiada ženy, aby rodili viac detí. Hovoriť o bezdetných rodinách zakázali

Ako pripomenul, doma majú absolventi problém nájsť si dôstojnú prácu. Mnohí z nich si tak odchod za hranice vybrali jednoducho preto, lebo už nevideli iné východisko.

„Krajina, ktorá mladým ľudom neponúka príležitosti, je predurčená na úpadok a neúspech,“ varovala už vlani v rozhovore pre portál TrueNews.it ekonómka a exministerka práce Elsa Fornerová.

Bývalý politik a predseda Národného výboru pre ekonomiku a prácu (CNEL) Renato Brunetta označil zase situáciu za „skutočnú hospodársku a sociálnu pohromu“.

Napriek kritike však talianska vláda pod vedením Giorgie Meloniovej dosiaľ nijaké výrazné kroky na zlepšenie neprijala.