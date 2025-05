Škandál a pasca. Lukašenkov agent opantal Bielorusku v poľskom exile. Okradla opozíciu a zmizla. Je vôbec ešte nažive?

Dráme so špionážnou zápletkou chýba rozuzlenie. Kam zmizla Anželika Mjalnikavá? Uviazla 38-ročná Bieloruska v pasci, ktorú jej nastražil diktátor? Nedá sa dokonca vylúčiť jej vražda? Príbeh Mjalnikavej sa spája s fungovaním bieloruskej opozície, ktorá vyvíja svoju činnosť v Poľsku. Veľa Bielorusov bolo nútených emigrovať, aby sa vyhli represiám samozvaného prezidenta Alexandra Lukašenka. Pred niekoľkými rokmi utiekla z Bieloruska aj Mjalnikavá. Spolu už s bývalým manželom, ktorý sa živí ako programátor, a s ich dvomi deťmi si našli nakoniec nový domov vo Varšave.

Mjalnikavá v rozhovoroch pre nezávislé médiá hovorievala, že až do augusta 2020 sa o politiku nezaujímala. Po sfalšovaných výsledkoch prezidentských volieb sa zapojila do pokojných demonštrácií. Predtým v období 2016 – 2018 vykonávala manažérsku funkciu vo firme Coca-Cola. „Odišla z nej, keď druhýkrát otehotnela," poznamenal server Meduza.

Danko a Majerský o obnovení spolupráce s Ruskom a Bieloruskom Video Archívne video z februára 2024. / Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

Za účasť na demonštráciách a za zverejňovanie protestných videonahrávok ju úrady dva razy pokutovali. Dokopy to bolo v prepočte 600 eur, čo sú v Bielorusku nemalé peniaze. Mnohých demonštrantov poslali za mreže, niektorých „len" na dva-tri týždne, Mjalnikavá sa vyhla pobytu vo väzení ako matka dvoch maloletých dcér. Od protestov ju neúspešne odhováral minister pre mimoriadne situácie Vladimir Vaščenko: „Anželika, kam lezieš? Čo to robíš, nič o tom nevieš," povedala v staršom rozhovore pre server Naša niva o tom, čo jej telefonicky vravel politik, s ktorým sa poznala. „A čo mám vedieť, vari nemám oči?" reagovala v narážke na pohľad na pokojných demonštrantov, ktorých bili a zatýkali policajní ťažkoodenci.

Už v septembri 2020 celá rodina radšej zdúchla najprv na Ukrajinu a neskôr všetci štyria zamierili do ďalšieho štátu: spočiatku bývali v poľskom Bialostoku, potom vo Varšave. Mjalnikavá získala poľské občianstvo, pretože mala predkov z Poľska. Jej manžel sa tam ľahko uchytil ako programátor.

Čítajte viac Ficova návšteva u Putina: Taraba ju kvituje, Migaľ hovorí o facke. Kto o nej vedel?

V roku 2022 začala Mjalnikavá pôsobiť v službách bieloruskej opozície na poľskom území. V januári tohto roku sa stala hovorkyňou Národného protikrízového manažmentu, najvýznamnejšej z exilových skupín bieloruských demokratických síl. Ponuku prijala od Pavla Latušku, niekdajšieho ministra kultúry, ktorý prešiel na stranu odporu proti Lukašenkovi. Jeho krok vyznel pochopiteľne: plynulá znalosť angličtiny, príjemné vystupovanie, skvelé skúsenosti – to všetko ozdobovalo Mjalnikavú. Vo firme Coca-Cola patrila v Minsku do topmanažmentu, pracovala ako zástupkyňa generálneho riaditeľa pre vzťahy s verejnosťou.

Pred tromi rokmi sa Mjalnikavá rozviedla. Dôvod? Jej angažovanie v politike. „Manžel rýchlo prestal podporovať moju činnosť. Rozviedli sm sa. Teraz sa už nerozprávame o politike. Na druhej strane sa spolu staráme o deti, vážim si ho ako otca svojich dcér," ozrejmila v zmienenom interview pre Našu nivu. Z dostupných informácií sa zdá, že zostali žiť v rovnakom byte, len s oddelenými spálňami.

Pôsobenie v exilovej bieloruskej opozícii otvorilo dvere Mjalnikavej k významným ľuďom: objavovala sa po boku Svitlany Cichanovskej, ktorú demokratické sily považujú za víťazku volieb v roku 2020, pozná sa s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a s ostatnými dôležitými politikmi v Poľsku. Má veľa cenných informácií, preto je logické, že by sa mohla dostať do hľadáčika Lukašenkovho režimu, ktorý chce mať prehľad o aktivitách svojich odporcov v zahraničí. Je veľmi pravdepodobné (viac-menej isté), že sluhovia diktátora si Mjalnikavú naozaj vyhliadli.

Čítajte viac Lukašenko sa zabetónoval pri moci. Putin bol odhodlaný ochrániť ho. A vráti sa Stalin do Bieloruska?

Na konci marca tohto roku Latuško informoval, že Mjalnikavá je nezvestná. Podľa serveru Insider ho znepokojilo, keď od Mjalnikavej dostal zvláštnu esemesku. Napísala mu, že nepríde na plánovaný opozičný pochod vo Varšave. Ten sa však už uskutočnil… Telefonoval jej potom, ale nedovolal sa. Poľské ministerstvo vnútra zistilo, že Mjalnikavá odcestovala do zahraničia už 26. februára 2025. Kúpila si letenku do Londýna. Stadiaľ odletela do Ázie.

Medzitým vysvitlo, že Mjalnikavá okradla bieloruskú opozíciu: postupne uskutočňovala bankové prevody z účtu exilového koordinačného strediska na svoje konto. Spravidla išlo o sumu 2500 amerických dolárov (USD). Dokopy sa obohatila až o 150-tisíc USD. „Mala výhradný prístup k peniazom, ktoré prichádzali na odporu koordinačného centra," upozornil Insider.

Aké mohlo byť pozadie? Treba sa vrátiť na koniec roku 2023, o čom porozprávala serveru Belsat dobrá kamarátka Mjalnikovej: začala sa o seba viac starať, schudla, dala si zväčšiť pery. Vlani sa priateľke zdôverila, že bola na Srí Lanke so sympatickým Bielorusom, údajne s príťažlivým športovcom. Hovorila o ňom, že nemôže cestovať do členských štátov EÚ, preto sa spolu vybrali do ďalekej exotickej krajiny na spoločnú dovolenku. Pôsobila šťastne, dokonca vravela o zásnubách. Kamarátke ukázala na svojej ruke zásnubný prsteň.

Čítajte viac Volebnú frašku Lukašenka sledovali v Bielorusku aj štyria politici zo Slovenska. Čo ich nadchlo a koho kritizovali?

Je čudné, že neskôr už nerada o tomto mužovi rozprávala. Pred niekoľkými mesiacmi pribrala, často sa správala nervózne. Keď 12. februára tohto roku oslavovala narodeniny, jedna z kolegýň omylom odišla preč s jej mobilom položeným na stole. Insider napísal, že Mjalnikavá dostala hysterický záchvat. Upokojila sa, až keď jej žena priniesla mobil, Mjalnikavá potom okamžite zmazala všetko, čo v ňom mala uložené.

Po nedávnom odlete z Varšavy do Londýna a potom na Srí Laanku, kde sa asi mala zase stretnúť s priateľom z Bieloruska, sa stopa Mjalnikavej stráca. Insider, ktorý pátral po nej v spolupráci s redaktormi poľského týždenníka Polityka a s ďalšimi investigatívcami, zistil, že muž, do ktorého sa nezvestná Bieloruska zaľúbila, je príslušník tajnej služby. Volá sa Alexej Lobojev, má 32 rokov. Používa však cestovný pas s menom Alexej Gordijev. Pochádza z rodiny bieloruského vojaka, aj on sa vybral na podobnú dráhu: v Minsku vyštudoval vojenskú školu, ktorej absolventi si nachádzajú prácu v bieloruských tajných službách.

Náplň práce Lobojeva jasne naznačuje, že s ňou nadviazal účelový vzťah. Dostal sa k cennému zdroju informácií, pretože Mjalnikavá vie nielen veľa o opozícii v exile a o jej kontaktoch s poľskými predstaviteľmi: Insider poukázal na to, že má prehľad o zahraničnej pomoci poskytovanej odporcom Lukašenka, ktorí naďalej žijú v Bielorusku.

Čítajte aj Americkí diplomati odviezli z Minsku troch oslobodených väzňov. Prečo sa Trump rozhodol otepliť vzťahy s Lukašenom po ich rokoch na bode mrazu?

Zostáva záhadou, či Mjalnikavá vedela alebo aspoň tušila, ktoro je v skutočnosti Lobojev, alebo naivne padla do jeho medovej pasce. A to podstatné: je táto Bieloruska ešte vôbec nažive? Jej fakticky už bývalí kolegovia dávajú najavo obavy o jej život. Majú strach, že Lobojev a prípadne jeho komplici ju mohli na Srí Lanke zlikvidovať, keď už bieloruská tajná služba od nej získala všetko, čo potrebovala. Prípadne sa im mohlo podariť prepašovať ju do Bieloruska.

Na celom prípade je podozrivé ticho – mlčanie oficiálnych predstaviteľov Lukašenkovho režimu, respektíve štátom ovládaných médií. V Minsku nezneužili finančný podvod Mjalnikavej na kampaň proti exilovej opozícii. Tento škandál pritom lukašenkovcom mohol slúžiť takpovediac ako skvelá munícia pre ich propagandu. Platí v tomto prípade, že kto mlčí, ten svedčí? Je to celkom možné, len objektívne treba zdôrazniť, že pokiaľ chýbajú jednoznačné dôkazy, treba zostať len v rovine špekulácií. Na tom, že ide o škandál a pascu, sa však nič nemení…