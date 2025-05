ONLINE: Ďalšie silné vzdušné údery na Ukrajinu. Nahnevaný Trump: Niečo sa s Putinom stalo, úplne sa zbláznil

5:00 Ukrajina po víkendových útokoch aj z nedele na pondelok čelila ďalšiemu veľkému ruskému vzdušnému úderu. Podľa agentúry DPA hlásili vojenskí pozorovatelia, že vo vzduchu bolo vyše sto ruských dronov. Terčom je okrem iného Odesa, poplach ale platí tiež na severe a východe krajiny. Ukrajina od februára 2022 čelí ruskej invázii. Drony vypustila tiež Ukrajina. Bezpilotné lietadlá smerovali na Moskvu, kde úrady z bezpečnostných dôvodov uzavreli letisko.

Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s tým, čo robí ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajine po tom, ako ruské sily podnikli v noci na nedeľu masívne letecké údery, kvôli ktorým zomrelo 12 ľudí a bolo zranených asi 80 ďalších.

„Nie som spokojný s tým, čo Putin robí. Zabíja veľa ľudí,“ povedal v nedeľu americký prezident. „Posiela rakety do miest a zabíja ľudí, a to sa mi vôbec nepáči. Sme uprostred rokovaní a on posiela rakety na Kyjev a ďalšie mestá. To sa mi vôbec nepáči,“ povedal novinárom Trump na letisku v Morristowne v štáte New Jersey, keď sa pripravoval na návrat do Washingtonu. „Neviem, čo s ním je. Čo sa mu to sakra stalo? Nie je to pravda? Zabíja veľa ľudí. Nemám z toho radosť,“ povedal Trump a podľa agentúry Reuters dodal, že rozhodne zvažuje ďalšie sankcie voči Rusku. Ukrajina od piatka prežila dve noci masívneho bombardovania.

V noci na nedeľu ruské sily na Kyjev a niekoľko ukrajinských oblastí vypálili 69 balistických striel a 298 bezpilotných lietadiel, kvôli ktorým zomrelo 12 ľudí a bolo zranených asi 80 ďalších. V noci na sobotu potom Rusko na ukrajinské územie vyslalo 14 rakiet a 250 dronov. Od piatka do soboty zomrelo na Ukrajine najmenej 13 civilistov, napísal web BBC.

Donald Trump o niečo neskôr napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social, že sa Vladimir Putin „úplne zbláznil“, a varoval, že akýkoľvek pokus o dobytie celého ukrajinského územia povedie k pádu Ruska.

„Vždy som mal s (ruským prezidentom) Vladimirom Putinom veľmi dobré vzťahy, ale niečo sa s ním stalo. Úplne sa zbláznil! "napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social a kritizoval tiež ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že "svojimi rečami neprospieva svojej krajine“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa predtým nechal počuť, že americké mlčanie po nedávnych ruských útokoch len povzbudzuje prezidenta Putina k ďalším útokom.

Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová v reakcii na rozsiahle ruské vzdušné útoky uviedla, že na Rusko treba vyvinúť čo najväčší tlak. Podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula sa ukazuje, že ruský prezident Vladimir Putin o mier nestojí. Osobitný splnomocnenec Spojených štátov pre Ukrajinu Keith Kellogg hovoril podľa agentúry Reuters v súvislosti s ruskými útokmi o porušení ženevských protokolov.

Teraz nad Ukrajinou opäť lietajú roje ruských dronov, píše agentúra DPA. Ukrajinskí vojenskí pozorovatelia napočítali pred polnocou na svojich telegramových kanáloch viac ako 100 ruských bojových dronov vo vzduchu.