Najmenej 11 zranených si vyžiadala streľba v Južnej Karolíne

Najmenej 11 zranených si vyžiadala streľba v prímorskom meste Little River v Južnej Karolíne v USA. Informuje o tom agentúra AP.

Úrady streľbu vyšetrujú, polícia zatiaľ nespresnila, čo k streľbe viedlo, ani neuviedla podrobnosti o obetiach. Vyšetrovatelia však zaznamenali väčší počet ľudí, ktorí v osobných vozidlách prišli so zraneniami do nemocnice. K streľbe došlo okolo 21.30 h miestneho času (03.30 h SELČ) v Little River, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov severovýchodne od Myrtle Beach.

Úrady nezverejnili žiadne informácie o možných podozrivých a vyzvali verejnosť, aby sa oblasti počas vyšetrovania vyhýbala.