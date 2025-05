Macron dostal od manželky "po brade". Video vyvolalo vlnu špekulácií, podľa Elyzejského paláca išlo len o žart

Moment zverejnil na sieti X okrem iného kanál Nexta. Na videozázname je vidieť, ako personál otvára dvere lietadla, za ktorými stojí Macron a pozerá sa smerom ku kokpitu. Vtom ho Macronová, ktorá je mimo záberu, rukami za bradu odstrčí. Prezident zostal sekundu prekvapený a potom zamával vonku stojacim novinárom, ktorí si ho fotili a nakrúcali. Nasleduje strih, keď prvý vystupuje Macron a ponúka manželke rameno, ktorá ho ignoruje a pri vystupovaní sa pridržiava zábradlia pristavených schodov.

Web Actu sa rečnícky pýtal, či išlo o úder do tváre alebo reakciu na predchádzajúce Macronovo správanie. Elyzejský palác pravosť záberov najprv popieral, odborníci ich ale neskôr vyhlásili za pravé.

„Išlo o obyčajné šantenie a vtipy medzi mnou a mojou ženou. Ľudia to zbytočne nafúkli a urobili z toho celosvetovú katastrofu,“ spresnil neskôr Macron.

Pred prezidentovým vyjadrením uviedol nemenovaný zdroj z Macronovho okolia, že išlo o vzájomné pošťuchovanie, ktorým sa manželia chceli uvoľniť pred nastávajúcou cestou po juhovýchodnej Ázii. „Robili to obidvaja. To stačilo na to, aby to poslúžilo ako voda na mlyn konšpiračným teoretikom,“ dodal podľa webu Libération zdroj.

Video sa začalo šíriť na proruských sieťach ako Russia Today, ktoré tým chceli vyvolať negatívne komentáre, dodal Libération.

Macronovci sa zoznámili v roku 1992 na gymnáziu, keď bola vtedy 40-ročná Brigitte učiteľkou dramatického krúžku, kam dochádzal vtedy 15-ročný Emmanuel. Manželmi sú od roku 2007.

