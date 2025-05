Putin je šialený, zabíja ľudí, čertí sa zrazu Trump, ale kritizoval aj Zelenského. Čo to znamená pre Ukrajinu?

Pád Ruska?

Až teraz, viac ako tri roky od veľkej ruskej invázie na Ukrajinu, sa zdá, že šéf Kremľa Trumpa nahneval.

„Vždy som mal veľmi dobrý vzťah s Vladimirom Putinom, ale niečo sa mu stalo. Úplne sa ZBLÁZNIL!,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Nezmyselne zabíja veľa ľudí, a to nehovorím len o vojakoch. Mestá na Ukrajine ostreľujú rakety a drony bez akéhokoľvek dôvodu. Vždy som hovoril, že chce CELÚ Ukrajinu, nielen jej časť, a možno sa to ukazuje ako správne, ale ak to urobí, povedie to k pádu Ruska!,“ vyhlásil Trump.

Moskva sa k týmto slovám vyjadrila zmierlivo. „Starostlivo sledujeme všetky reakcie. Prezident Putin však prijíma rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť našej krajiny. Začiatok rokovaní, na čo americká strana vynaložila veľké úsilie, je veľmi dôležitým úspechom a sme skutočne vďační Američanom a menovite prezidentovi Trumpovi za pomoc pri organizácii a spustení tohto procesu. Je to veľmi dôležitý úspech. Samozrejme, zároveň je to veľmi dôležitý moment, ktorý súvisí s emocionálnym preťažením všetkých zúčastnených a emocionálnymi reakciami,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zo strany šéfa Bieleho domu to je však očividne reakcia na to, ako Rusko už niekoľko dní zo vzduchu masovo útočí na Ukrajinu. V noci zo soboty na nedeľu agresori zasypali brániaci sa štát obrovským počtom dronov a zahynulo najmenej 13 ľudí. Pritom len v pondelok pred týždňom Trump telefonicky hovoril dve hodiny s Putinom. Prezident USA po tejto diskusii vyhlásil, že obe strany začnú okamžite rokovať o prímerí a skončení vojny.

Toto tvrdenie, samozrejme, nemalo nič spoločné s realitou, ako ukázalo Rusko svojimi útokmi. Včera na Ukrajinu vyslalo 355 dronov, čo je rekord. Pritom Kyjev už 11. marca súhlasil s 30-dňovým prímerím. Predstavitelia Ukrajiny a Ruska sa síce stretli v Istanbule 17. mája, ale výsledkom boli len pokračujúce vyhrážky putinovcov a potvrdenie dohody o veľkej výmene zajatcov. Bol to pozitívny krok, ale podobných už bolo v minulosti viac.

Čo znamená Trumpova kritika Putina pre Ukrajinu? Podarí sa Kyjevu konečne presvedčiť Washington, že jedinou skutočnou prekážkou na ceste k mieru je postoj Moskvy?

Ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj zdôraznila, že Rusko pokračuje v útokoch na civilné ciele preto, lebo má pocit úplnej beztrestnosti. „Putin ukazuje, ako veľmi pohŕda svetom – svetom, ktorý vynakladá viac úsilia na dialóg s ním ako na skutočný tlak,“ skonštatoval Zelenskyj s tým, že na šéfa Kremľa platí iba sila a sankcie.

Trump z času na čas naznačí, že voči Moskve by mohol zaujať tvrdší postoj. Do Senátu predložili demokrat Richard Blumenthal a republikán Lindsey Graham návrh na protiruské sankcie, ktorý už podporilo 81 ich kolegov.

„Tieto opatrenia by boli uvalené, ak by sa Rusko odmietlo zapojiť do rokovaní o trvalom mieri s Ukrajinou vedených v dobrej viere alebo ak by podniklo ďalší krok – vrátane vojenskej invázie – ktorý by po dosiahnutí mieru narušil zvrchovanosť Ukrajiny. Legislatíva tiež zavádza 500-percentné clo na dovážané tovary z krajín, ktoré nakupujú ruskú ropu, plyn, urán a iné produkty,“ uviedol Blumenthal.

Takéto sankcie by zasiahli aj partnerov USA vrátane Slovenska, ktoré stále vo veľkom dováža energie z Ruska, ale mohli by byť pákou na Putinov režim. Najmä keby západní partneri ešte zintenzívnili vojenskú podporu pre Kyjev.

Napriek ostrým slovám na adresu šéfa Kremľa sa však dá očakávať, že Trump bude naďalej váhať, či a aké nástroje proti Moskve použije. Ako totiž už býva zvykom, vládca Bieleho domu sa pustil aj do Zelenského. Zároveň si Trump nezabudol prihriať vlastnú politickú polievočku.

„Prezident Zelenskyj nerobí svojej krajine žiadnu láskavosť, keď hovorí to, čo hovorí. Všetko, čo vychádza z jeho úst, spôsobuje problémy, nepáči sa mi to a bolo by lepšie, keby s tým prestal,“ napísal Trump v rovnakom poste, v ktorom sa pustil do Putina. „Toto je vojna, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Je to Zelenského, Putinova a Bidenova vojna, nie Trumpova, ja len pomáham hasiť veľké a škaredé požiare, ktoré vznikli z hrubej neschopnosti a nenávisti,“ tvrdí republikán.

Obeť a útočník

Trump dal v zásade opäť na jednu úroveň obeť, Ukrajinu, a útočníka, Rusko. Na to, že takýto prístup nepovedie k úspešným mierovým rokovaniam, upozornil Leonid Litra z kyjevského Centra pre novú Európu a z Európskej rady pre zahraničné vzťahy.

"V minulosti sme pomerne často videli, že Západ toho o Rusku veľmi veľa nevie. Na začiatku invázie ponúkol Zelenskému odvoz namiesto toho, aby mu dodal zbrane. Nikto neveril, že Ukrajina bude odolávať viac ako pár týždňov. Niektorí ľudia si dokonca mysleli, že to bude len niekoľko dní. Západ preceňuje Rusko, čo je do istej miery odvodené od jeho sovietskej minulosti, veď ZSSR bol druhou najväčšou superveľmocou. Ak sa však pozrieme na to, čo Rusi dostávajú od svojich spojencov, tak bez tejto pomoci by boli veľmi zraniteľní. Na Moskvu treba uvaliť ďalšie sankcie. Mala by preto menej peňazí na vojnu, ale bol by to aj politický signál. Naozaj dúfam, že sa v americkom Senáte ujme sankčná iniciatíva a schvália ju. Zároveň by mal Západ naďalej vojensky podporovať Kyjev. Rusko totiž rozumie len jednej veci. Keď naši vojaci dokážu odrážať jeho útoky a na to potrebujú zbrane,“ pripomenul Litra pre Pravdu.