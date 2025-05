Irán odmietol pozastavenie obohacovania uránu v snahe dosiahnuť dohodu s USA

Irán v pondelok vylúčil možnosť, že by v snahe dosiahnuť jadrovú dohodu so Spojenými štátmi pozastavil obohacovanie uránu. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí to uviedol na tlačovom brífingu v Teheráne, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.