Tisíc za tisíc. Ukrajinka sa tešila napriek tomu, že syn sa zo zajatia nevrátil. A pošlú prepustených Rusov znovu na front?

Medzi Ruskom a Ukrajinou sa uskutočnilo už viacero výmen, tú najnovšiu i dosiaľ najväčšiu sprostredkovalo Turecko na nedávnych rokovaniach v Istanbule. Keď sa vojnoví zajatci vracajú autobusom, v cieľovej stanici na nich čakajú nielen vlastní príbuzní. Prichádzajú aj tí, čo dúfajú, že sa dozvedia o svojom otcovi, synovi alebo manželovi aspoň to, že je stále nažive. Držia v rukách ich fotografie v nádeji, že niektorý z prepustených im povie aj keď len pár slov. Pri snímkach býva uvedený aj oddiel, v ktorom nezvestný vojak slúžil.

Televízna stanica Euronews zaznamenala radosť jednej z ukrajinských matiek: „Je živý. Bol so mnou v cele. Drží sa dobre," ubezpečil ju jeden prepustený Ukrajinec. „Som šťastná!" vyhŕkla zo seba žena so slzami v očiach, ktorá v rukách zviera vlajku s podobizňou svojho syna. Zjavne už dlho vôbec nič nevedela o jeho osud, preto ju nadchli slová, že je stále nažive.

Ukrajinské ministerstvo obrany informovalo, že najmladší oslobodený zajatec má 25 rokov, najstarší 61 rokov. Medzi prepustenými je aj okolo 70 hrdinských obrancov Mariupoľu. Pripomeňme, že toto druhé najväčšie mesto v Doneckej oblasti Rusi dobyli po krvavých bojoch v polovici mája 2022, pričom zajali približne 2500 Ukrajincov.

Medzi vojakmi, ktorí sa dostali na slobodu, sa však v rámci najnovšej výmeny zajatcov neocitol ani jeden z tých, ktorí odolávali ruskej armáde do poslednej možnej chvíle v Mariupoli. Išlo o Ukrajincov z pluku Azov, ktorí sa zabarikádovali v areáli tamojších oceliarní Azovstaľ. „Vyzerá to ako výsmech nad tými, čo sú už štvrtý rok pod neľudským tlakom v ruskom zajatí v najhorších podmienkach," napísal na sociálnej sieti Facebook ich niekdajší veliteľ Denys Prokopenko, ktorého Rusi prepustili zo zajatia už na jeseň 2022. Poukázal na to, že títo hrdinovia sa nevzdali z vlastnej vôle, ale poslúchli rozkaz vojenského velenia v Kyjeve. „Nemyslím si, že vláda má záujem o návrat azovcov, keď rovnakí ľudia už štvrtý rok neefektívne robia výmeny zajatcov," dodal Prokopenko.

Môže mať pravdu alebo ide skôr o neopodstatnený emočný výbuch hnevu? Realita vyzerá tak, že v Kyjeve nedokážu ovplyvniť menoslov vymieňaných vojakov. Z Moskvy zakaždým predložia zoznam zajatcov, ktorých sú ochotní prepustiť výmenou za svojich zadržiavaných vojakov. Nepriamo z toho vyplýva, že Rusi neprejavujú ochotu rokovať o konkrétnych zajatcoch. Po kritike od Prokopenka na to poukázal predstaviteľ ukrajinskej vojenskej kontrarozviedky Andrij Jusov. „Pracujeme vo veľmi zložitých podmienkach. Mariupoľská posádka bola a je prioritou počas výmen a už sú výsledky," povedal pre server New Voice. Jusov nehovorí do vetra: „V septembri 2022 Ukrajina získala späť 108 bojovníkov Azova vrátane piatich veliteľov obrany Azovstaľu," pripomenul server Liga (udialo sa to v rámci výmeny zajatcov, medzi ktorými bol vtedy aj Prokopenko).

Podľa oficiálnych predstaviteľov Kyjeva si dnes už bývalí vojnoví zajatci môžu vybrať jednu z troch možností: vrátiť sa po nejakom čase na bojisko, zostať v armáde, ale požiadať o zaradenie do útvaru, ktorý sa nenachádza v blízkosti frontu, alebo sa vrátiť do civilného života. „Oslobodení obrancovia vlasti dostanú všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu, spätne všetky peniaze za čas prežitý v zajatí a jednorazovú finančnú pomoc," informoval generálny štáb ukrajinskej armády.

Prepustených Rusov dopravili autobusmi do Bieloruska, stade ich čakala cesta do Ruskej federácie. „Všetci pôjdu na liečenie a rehabilitáciu do zdravotníckych zariadení ministerstva obrany," uviedla agentúra Interfax.

Ako sa to stáva medzi bojujúcimi štátmi, ani najnovšia výmena zajatcov sa nezaobišla bez prvkov informačnej vojny. Ruská agentúra RIA-Novosti zverejnila veľmi divné tvrdenie jedného Ukrajinca, ktorý zostal v zajatí. Predstavila ho ako Jevhena Bodejka. Podľa RIA-Novosti povedal, že ukrajinskí vojaci nezložia zbrane ani po skončení vojny: „Veľa z nich je naladených ísť na Kyjev." To by znamenalo, že by sa postavili proti svojmu prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, čo je očividne pritiahnuté za vlasy. Podľa ruskej agentúry ešte vyhlásil, že morálka ukrajinskej armády je slabá, na vysvedčení by jej dal trojku.

Na druhej strane ukrajinské médiá citujú oslobodených vojakov, ktorí hovoria, že Rusi ich vystavovali neľudskému zaobchádzaniu a prehovárali ich, aby sa pridali na stranu ruskej armády. Mali im vravieť, že keď padne celá Ukrajina, vydajú sa spolu ďalej do Európy.

Ukrajinská tajná služba si rypla do prepustených Rusov tak, že ich nič dobré nečaká: „Po odchode autobusov s ruskými vojnovými zajatcami z územia Ukrajiny sú všetci zaradení do útvaru, oblečú ich do vojenských uniforiem a odvezú na vojenské letisko. Dostanú sa potom do kasární motostreleckej brigády." Ďalej tvrdí, že niektorým Rusom dajú tri-štyri týždne voľna, ale potom sa musia vrátiť na front.