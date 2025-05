6:00 Spojené štáty americké nemali začať rokovania medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou s myšlienkou, že Kyjev by sa mal vzdať časti svojich území. Tento názor podľa agentúry Unian vyjadril americký generál vo výslužbe Ben Hodges, bývalý veliteľ americkej armády v Európe, v rádiu NV.

„Nerozumiem tomuto prístupu, je nesprávny. Ukrajina by sa nemala poddať tlaku a vzdať sa časti územia. Obzvlášť takého strategicky dôležitého, akým je Krym. Krym nie je len súčasťou Ukrajiny kvôli svojej geografickej polohe,“ povedal Hodges.

Verí, že Ukrajina dokáže Krym vrátiť do svojich rúk a tvrdí, že to spôsobí zlom v samotnej Ruskej federácii. Generál poznamenal, že Putin nebude súhlasiť s diplomatickými dohodami, ktoré by zahŕňali vzdať sa Krymu. Podľa Hodgesa to však Ukrajina môže urobiť silou.

„Dôverujem Generálnemu štábu Ozbrojených síl Ukrajiny. Konajú veľmi múdro. Krym musí byť izolovaný, aby sa tam Rusi nemohli ani dostať, ani ustúpiť. To znamená, že ten veľký most musí byť skôr či neskôr zničený. Aj Krym sa musí stať nepoužiteľným. To všetko sa dá dosiahnuť presnými údermi, špeciálnymi operáciami a sabotážami. Keď bude Krym izolovaný, potom ho Ukrajina bude môcť získať späť. Nakoniec tam bude potrebné vstúpiť s vojskami. Ale teraz si neviem predstaviť vyloďovaciu operáciu, je to v podmienkach modernej vojny s dronmi a zbraňami dlhého doletu nereálne,“ vysvetlil podľa agentúry Unian.

Agentúra Unian tiež citovala hovorcu námorníctva, ktorý uviedol, že Rusi vynakladajú maximálne úsilie, aby zostal Krymský most v prevádzke, ale chápu, že nelegálne postavený most je v hľadáčiku ukrajinských ozbrojených síl. Preto vytvárajú alternatívnu trasu po súši na juhu krajiny.