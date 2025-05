Strach o samohonku. Predaj destilátorov stúpol o tretinu, Rusi sa boja zákazu

V Rusku v prvých štyroch mesiacoch roka o tretinu stúpli predaje destilačných prístrojov, ktoré slúžia na výrobu samohonky, teda podomácky vyrábanej náhradke vodky, upozornila štátna agentúra RIA Novosti. Za vyššími predajnými číslami sa podľa serveru The Moscow Times skrývajú obavy Rusov, že by vláda mohla tieto prístroje zakázať.

„Objemy predaja prístrojov na výrobu samohonky vzrástol o 37 percent,“ napísala štátna agentúra s odvolaním sa na analytikov. Prístroj v priemere stojí 8 898 rubľov (necelých 100 eur). O 35 percent stúpli aj predaje zariadení na domáce varenie piva, ktoré stoja v priemere 1 758 rubľov (asi 19 eur).

Vlani v decembri ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že vláda zvažuje obmedzenie predaja prístrojov na výrobu samohonky. Tento krok sa rozhodla zaradiť do vládnej koncepcie pre zníženie spotreby alkoholu v Rusku do roku 2030. V tom istom čase expertka ministerstva Svetlana Športová poukázala na to, že spotreba samohonky stúpa vo všetkých sociálnych skupinách a je nevyhnutné ju regulovať, a to podľa expertky najlepšie obmedzením predaja výkonných destilačných prístrojov, ktoré môžu poslúžiť na samovýrobu.

Zakázať predaj cez internet

Na konci marca potom šéf úradu pre kontrolu alkoholu a tabaku Igor Aljošin navrhol zaviesť predaj destilačných prístrojov len po predložení osobných dokladov a tiež zaviesť clá na dovoz týchto prístrojov z cudziny. Šéf hospodárskeho výboru parlamentu Maxim Topilin navrhol zaobstarať každý prístroj číslom a monitorovať ich výskyt v špeciálnej databanke, zatiaľ čo medzi senátormi zazneli návrhy zakázať predaj destilačných prístrojov cez internet. Tento mesiac z úst Aljošinovho zástupcu zaznelo, že úrad pripravuje reguláciu maloobchodných predajov destilačných prístrojov spoločne s ministerstvom financií.

Maloobchodný predaj liehovín v Rusku v prvom štvrťroku medziročne klesol o desať až 12 percent, napísal minulý mesiac denník Kommersant. Súčasne médiá s odvolaním sa na úradné údaje píšu o ešte výraznejšom prepade výroby liehovín v krajine. Spotrebitelia tak viac dopytujú lacnejšie varianty.

Výroba liehovín v Rusku sa v prvom štvrťroku znížila o 26,6 percenta. Najväčší pád zaznamenala vodka, o 22,7 percenta, a koňak, kde pokles činí 25 percent, napísal populárny denník Komsomolskaja pravda. Za koňak v Rusku vydávajú brandy.

Hlavnou príčinou poklesu dopytu, predaja i výroby je prudké zdraženie vodky a ďalšieho tvrdého alkoholu kvôli zvýšeniu daní, minimálnych úradných cien a colných sadzieb na dovážané liehoviny. Priemerná cena liehovín v maloobchode tak medziročne stúpla o 13 percent, a zákazníci teda prešli k dostupnejšiemu pitiu, vrátane podomácky pálenej samohonky. Dopyt po nej stúpol o 15 percent, napísal Kommersant.

Ruský prezident Vladimír Putin po začatí invázie na Ukrajinu nabádal k zníženiu spotreby alkoholu v krajine. Vláda preto pripravila koncepciu, podľa ktorej by sa mala spotreba do roku 2030 znížiť na 7,8 litra čistého liehu na hlavu, zatiaľ čo v roku 2023 bola 8,9 litra.

Vlani ale predaj liehovín v krajine podľa spoločnosti FinExpertiza vzrástol na osemročné maximum, v prepočte na 8,5 litra na hlavu. Z toho 5,3 litra pripadlo na vodku, čo je trvalý stav od vypuknutia vojny. V predvojnovom roku 2021 bol predaj liehovín v Rusku na úrovni 7,4 litra na hlavu, z čoho päť litrov pripadalo na vodku, pripomenul server The Moscow Times.