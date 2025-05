Fico sa ostro ohradil voči slovám Merza. Hovorí o vyhrážaní, varuje pred koncom demokracie v Európe

Ficova odpoveď nemeckému ancelárovi Merzovi Video

„Ak niekto chce presadzovať politiku jedného jediného povinného názoru, je koniec demokracie v Európe,“ povedal Fico. „Tu sa nám nemôže niekto vyhrážať, že keď nebudeme poslúchať, tak on si urobí s nami poriadok,“ dodal premiér.

Postoje Slovenska podľa neho nevychádzajú z „ješitnosti“ alebo úzkoprsosti, ale z toho, že máme vlastné národnoštátne záujmy.

Hlas - Bruselská výprava: opozičný útok na Slovensko

Premiér nevidí nič v praktickej politike Slovenskej republiky, čo by niekto mohol označovať za porušenie pravidiel právneho štátu. Obhajoval aj svoju kritiku zastavenia tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu a zopakoval, že by bola chyba zastaviť dovoz jadrového paliva z Ruska.

Blanár odmieta Merzove slová

Na slová nemeckého kancelára reagoval aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Uviedol, že Slovensko je plnohodnotným členským štátom Európskej únie, kde sa rozhodovacie procesy neriadia podľa vyjadrení väčších štátov, ale hľadaním konsenzu.

„Aj kvôli tomu SR opakovane zdôrazňuje, že je proti zrušeniu veta a nahradzovaniu jednomyseľného hlasovania len kvalifikovanou väčšinou, čo by niektoré štáty stavalo do nevýhodnej pozície, kedy by museli akceptovať rozhodnutia, ktoré by zásadne mohli ovplyvniť samotný štát a jeho obyvateľov. Napríklad takto Slovensko pred 10 rokmi ústami vtedajšieho premiéra Fica odmietlo povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov a urobilo by to zase,“ uviedol Blanár.

„Preto odmietame vyjadrenie nemeckého kancelára, ktorý na konferencii Európske fórum WDR hovoril o tom, ako presvedčiť členské krajiny, ktoré neťahajú za jeden povraz,“ uviedol Blanár s tým, že "takéto uvažovanie je pre nás neprijateľné, pretože ak niektorý zo štátov vznesie výhrady, tak to robí pre svoje suverénne postavenie, ktoré je nedotknuteľné, a vtedy je potrebné rokovať a nie hľadať mechanizmy, ako ich donútiť k „poslušnosti“. Verím, že ide o vyjadrenia, ktoré zazneli len v hypotetickej rovine úvah, hoci niektoré médiá z toho robia už hotový fakt, a že len vďaka spoločnej komunikácii a rovnocennému postaveniu členských štátov, na čom bola Európska únia založená, budeme vždy hľadať prijateľné riešenia a konsenzus pri rešpektovaní národnoštátnych záujmov SR,“ dodal slovenský minister zahraničných vecí.

PS: Európske orgány si prišli posvietiť na smerácke haciendy

Merz uviedol, že pokiaľ sa súčasné postoje krajín nezmenia, nevyhne sa EÚ konfliktu s Maďarskom a Slovenskom. „Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej EÚ záviseli od nejakej malej menšiny. A určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom,“ uviedol Merz. Poukazoval pritom na to, že obe krajiny disponujú právom veta, ktoré im umožňuje blokovať alebo prinajmenšom oslabovať pripravované sankcie Únie voči Rusku.