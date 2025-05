Na nebi zúri vojna. Ukrajinci už západnými raketami môžu v Rusku zasiahnuť všetko. Prídu taurusy?

Nemecké lietadlo Eurofighter Typhoon so strelami Taurus KEPD 350 zavesenými pod krídlami.

Koniec obmedzení

„Znamená to, že Ukrajina sa teraz môže brániť napríklad útokom na vojenské pozície v Rusku. Až na malé výnimky to donedávna nerobila. Teraz to môže spraviť. Už neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa dostrelu zbraní dodávaných na Ukrajinu – nemajú ich ani Briti, ani Francúzi, ani my, ani Američania,“ povedal Merz na konferencii, ktorú zorganizovala verejnoprávna stanica WDR.

Ruské tanky skončili v plameňoch, ukrajinskí lovci útočili Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Rusko sa po týchto slovách ozvalo podobne ako viac ráz v minulosti, keď Západ oznamoval podporu pre Ukrajinu. „Ak boli tieto rozhodnutia skutočne prijaté, sú úplne v rozpore s našimi ašpiráciami na politické urovnanie,“ povedal podľa spravodajskej stránky DW News hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ruskému novinárovi Alexandrovi Junaševovi.

O tom, ako s ašpiráciami na politické urovnanie súvisia obrovské dronové útoky proti Ukrajine či zhromažďovanie okupačných vojsk pri Charkovskej oblasti, už Peskov nepovedal nič.

„Vyhlásenie nemeckého lídra by mohlo uvoľniť cestu Berlínu, aby konečne dodal svoje silné rakety taurus Kyjevu, čo predchádzajúca vláda odmietla urobiť, aby nevyprovokovala jadrovo vyzbrojené Rusko,“ reagoval na Merza portál Politico.

Žiadny zbraňový systém nedokáže samotný zázračne zmeniť situáciu na bojisku. Ale, samozrejme, o taurusoch sa hovorí dlhodobo a je to súčasť širšej diskusie, ako by mali západní spojenci pomáhať Ukrajine brániť sa proti ruským okupantom. Merzov predchodca Olaf Scholz rakety odmietol poslať. Na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 nemala Ukrajina zbraňové systémy a strely, ktorými by mohla ničiť ciele v Rusku. Západ jej postupne začal dodávať rakety s dlhším dostrelom, ale spočiatku ich mohla používať len na svojom území.

Postupne tieto obmedzenia padali, ale taurusy zostávali v nemeckých skladoch. Je to raketa s plochou dráhou letu odpaľovaná zo vzduchu a dolet môže mať až 500 kilometrov. Dá sa teda vystreliť v bezpečnej vzdialenosti od protivzdušnej obrany protivníka, ktorú dokáže prekonať. Odborníci špekulujú, že Ukrajina by tieto rakety mohla použiť na zničenie Kerčského mosta, ktorý spája ruské územie s okupovaným Krymom. Táto stavba má však momentálne viac symbolický ako vojenský význam.

Podpora pre Ukrajinu

Merz už pred niekoľkými týždňami naznačil, že taurusy by Kyjevu predsa len poslať mohol. No zdá sa, že na to stále nepristúpil, minimálne sa o tom verejne nevie.

"Vyzerá to tak, že Merz pri taurusoch ešte váha. Kancelár jednoznačne podporuje Ukrajinu. Ale akoby by si pri tomto špecifickom zbraňovom systéme nebol istý a na rozhodnutie potrebuje čas,“ povedal pre Pravdu vojenský analytik Rafael Loss z Európskej rady pre zahraničné vzťahy.

Podľa experta by taurusy posilnili ukrajinské kapacity rakiet s ďalekým dostrelom. "Pravdou však je aj to, Kyjev je teraz menej schopný pripraviť útočné operácie ako pred dvoma rokmi. Taurusy nemôže používať tak, že by nimi dokázal výraznejšie prispieť k oslobodeniu okupovaných území. Tieto rakety sú dôležité na ničenie muničných skladov, letísk a iných vojenských cieľov hlboko v ruskom území. Ale taurusy nebudú mať rovnaký účinok, aký mohli mať, keby ich Nemecko dodalo Ukrajine skôr,“ vysvetlil Loss.