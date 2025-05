Vyhasnuté sopky, lávové polia, ľadovce a Atlantik. Vidieť to všetko pokope je neuveriteľná nádhera

Polostrov Snæfellsnes na Islande je ako miniatúrna verzia celej krajiny – vtesnaná do jedného magického kúta sveta. Nájdete tu vyhasnuté sopky, drsné lávové polia, ľadovce i nekonečný Atlantik, ktorý bičuje čierne piesočné pláže. Dominantou regiónu je ľadovcový vulkán Snæfellsjökull, preslávený aj vďaka Julesovi Vernemu ako vstup do stredu Zeme. Miesto, kde sa stretáva oheň a ľad, pokoj a divokosť, je ideálne na krátky únik z reality – do sveta ticha, mystiky a surovej krásy prírody.