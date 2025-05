Dokazovanie v kauze Čapí hnízdo sa skončilo. Obžalovaný Babiš vyhlásil, že je spokojný

„Ja som veľmi rád, že pani predsedníčka senátu urobila to dokazovanie a myslím si, že celé tie tri dni jasne potvrdili, že som nič neporušil a že neexistuje žiaden dôkaz, že by som niečo urobil zle… Takže ja som spokojný a som rád, že je to verejne počuť,“ vyhlásil Babiš. Zopakoval, že podľa neho ide o jednoznačné politické stíhanie.

Znova uviedol, že verí v nezávislosť českého súdnictva a potvrdenie oslobodzujúceho rozsudku. „Ale je na pani predsedníčke, ako to vyhodnotí. Máme nezávislé súdy, to je dobre. Dúfajme, že to tak dopadne,“ povedal šéf ANO.

Dodal, že polícia sa FČH začala zaoberať až po ôsmich rokoch od údajného podvodu, pričom za túto dobu ju podľa Babiša mnohokrát skontrolovali rôzne orgány. „Dokonca bola aj dávaná za príklad dobrého projektu. Ale bolo to spolitizované a potom došlo k tomu, že sa dotácia vrátila. Jednoznačne bolo povedané – a potvrdil to svedok Bareš – že ten projekt by moja rodina realizovala aj bez dotácie,“ zdôraznil.

Babišovi obhajcovia sa k priebehu pojednávania ani k dokazovaniu vyjadrovať nechceli. Uviedli len, že všetko zaznie v ich záverečných rečiach. Strany sporu ich začnú prednášať 23. júna. Predsedníčka senátu na zvyšok pojednávania vyhradila štyri dni.