Otec pri rakvách svojich detí: tragédia, ktorá zlomila celé mesto. V Korostyšive pochovali súrodencov zabitých ruskou raketou

Na poslednej ceste ich vyprevádzali slzy, kvety, modlitby a piesne kostolného zboru, opísali tlačové agentúry AFP a AP. Smrť súrodencov Martyňukových otriasla mestom, v ktorom žije približne 20-tisíc ľudí a ktoré leží asi 100 kilometrov západne od Kyjeva.

Mohutné ruské útoky na ukrajinské mestá cez víkend trvali tri noci za sebou. Pri útoku podniknutom v noci zo soboty na nedeľu prišlo o život najmenej 13 civilistov, vrátane troch z piatich detí Martyňukových. Pri ruskej invázii už zahynuli desaťtisíce ľudí na Ukrajine, vojakov aj civilistov. Medzi obeťami je podľa najnovšej úradnej bilancie aj 630 detí, pripomenula AFP.

„Videl som skazu, veľkú skazu. Všetky domy boli zrovnané so zemou a zničené,“ povedal AP Volodymyr Demčenko, 77-ročný sused postihnutej rodiny, pri spomienke na noc, keď ruská strela dopadla asi 500 metrov od jeho domova.

„Tie tri deti boli neuveriteľne bystré a zdvorilé. Boli to najšikovnejší, najlepší žiaci, vždy pripravení pomôcť druhým,“ povedala 22-ročná učiteľka Julija Skoková, ktorá učila Romana Martyňuka. „Boli to talentované deti, mali život pred sebou, ale vojna im ho vzala. Sme veľmi smutní, celá škola a celé mesto smútia,“ dodala.

Otca detí napriek zraneniam prepustili z nemocnice, aby sa mohol zúčastniť pohrebu, zatiaľ čo ich matka zostáva v starostlivosti lekárov. Otec spolu s dvoma preživšími potomkami stál pri rakvách zabitých súrodencov. Počas pohrebu nedokázal zadržať slzy.

Korostyšiv, ktorý leží uprostred krajiny, stovky kilometrov za frontovou líniou, nič podobné nezažil od začiatku ruskej invázie, povedal novinárom tajomník mestskej rady Jurij Denysovec.

Smrť detí podľa AP podčiarkuje rastúci počet ukrajinských rodín postihnutých vojnou, pretože Moskva zvyšuje svoje stávky uprostred ochabujúceho mierového úsilia a miznúce nádeje na prímerie, pretože ruské útoky stále mieria na oblasti obývané civilistami. Útok s najväčším počtom detských obetí od začiatku invázie zasiahol 4. apríla rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kryvyj Rih, kde výbuch rakety zabil dve desiatky civilistov, vrátane siedmich chlapcov a dvoch holčičiek, a zranil 63 ďalších, ako uviedla OSN.

Moskva stále popiera, že by útočila na civilistov, ale početné dôkazy svedčia o opaku.

Najmenej 209 civilistov bolo podľa údajov OSN zabitých a ďalších 1146 zranených počas uplynulého mesiaca, čo z tohtoročného apríla robí z tohto hľadiska najhorší mesiac od vlaňajšieho septembra. Medzi obeťami bolo najmenej 19 detí. Ďalších 78 utrpelo zranenia, čo bolo viac ako súčet za predchádzajúce štyri mesiace. Ide o najvyššie overený počet zasiahnutých detí od júna 2022, dodala AP.

„Nepriateľ, ktorý vpadol do našej krajiny, nás všetkých nenávidí. Prišiel som do kina. Zničil tieto nevinné deti,“ povedal kňaz v Korostyšive počas bohoslužby. „Celé naše mesto je v smútku, v slzách. Naša krajina je pokrytá krvou a slzami. Kiežby nám Boh dal silu. Keďže vojna pokračuje a my nevieme, ako dlho potrvá,“ povedal duchovný.